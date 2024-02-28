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Розбіжності між лідерами Групи Семи: Франція заперечує тезу США про законність виведення заморожених російських активів на користь України

Київ • УНН

 • 61186 перегляди

Лідери "Великої сімки" розійшлися в думках щодо законності виведення заморожених російських активів на користь України, причому Франція заперечила позицію США, що це дозволено міжнародним правом.

Розбіжності між лідерами Групи Семи: Франція заперечує тезу США про законність виведення заморожених російських активів на користь України

У середу міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер публічно заявив, що не поділяє думку міністерки фінансів США Джанет Єллен щодо законності монетизації близько 300 мільярдів доларів заморожених російських активів на користь України. Це виявило глибокі розбіжності між країнами "Групи Семи". Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

За даними видання таку заяву Ле Мер зробив виступаючи після зустрічі фінансових чиновників Групи Семи. Він відкинув позицію США і сказав, що Франція переконана, що в міжнародному праві немає достатніх підстав для виведення російських активів, і потрібна подальша робота в цьому напрямку.

Він наполягає, що будь-які подібні кроки мають повністю спиратися на міжнародне право та потребують підтримки всіх членів Групи 20 великих економік, до яких входять також росія, Китай та інші країни, які також критикують США.

Ми не вважаємо нинішню правову базу достатньою. … Ця правова база повинна бути прийнята не тільки європейськими країнами, не тільки країнами G7, але й усіма державами-членами світової спільноти, і я маю на увазі всіма державами-членами G20. Ми не повинні додавати жодного роду розбіжності між країнами G20. 

– сказав Ла Мер.

На думку французького міністра потрібен широкий міжнародний консенсус.

Ле Мер також стверджує, що використання Європейським Союзом несподіваних прибутків від заморожених активів уже стало значним кроком вперед. Його точку зору підтримує в цьому питанні й міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.

Лінднер заявив журналістам, що виступає за використання відсотків, отриманих від заморожених російських активів, для підтримки України у її війні проти москви. Він також назвав це "реалістичним кроком, який є юридично надійним і який можна швидко реалізувати". Одні, щодо поглядів Єллен на теорію контрзаходів по відношенню до росії, він сказав Reuters, що велике занепокоєння полягає в тому, що міжнародне право забезпечує суверенний імунітет.

Канадська Міністерка фінансів Христя Фріланд однозначно заявила у вівторок, що Канада погодилася з терміновою необхідністю просування вперед із конфіскацією заморожених російських суверенних активів, щоб допомогти Україні. Фріланд додала, що на вихідних мала довгу розмову з  міністеркою США про цю проблему, і підсумовуючи сказала: "Ми з нею згодні на 100%".

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Офіційні особи G7 протягом року намагалися домовитися про те, що робити з російськими суверенними активами, знерухомленими після вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року. Лідери G7 попросили прийняти можливі рішення до червня.

Їхні дебати цього тижня в кулуарах зустрічі міністрів фінансів країн Великої двадцятки в Сан-Паулу показали, що ще потрібно подолати чимало.

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У вівторок Єллен заявила журналістам, що існують "вагомі міжнародні правові, економічні та моральні аргументи" для отримання вартості з російських активів, або повного їх конфіскації, або використання їх як застави, і "теорія контрзаходів" виправдовує такі дії згідно з міжнародним правом.

Еллен наполягає на терміновості допомоги Україні після військових невдач у її дворічній боротьбі з вторгненням росії.

Однак експерти стверджують, що для розблокування російських активів може знадобитися рік або більше, поки буде врегульована правова база. Більшість, якщо не всі країни, що володіють російськими активами, повинні прийняти національне законодавство, щоб зробити такі дії можливими.

У вівторок Єллен визнала наявність цих ризиків, але применшила занепокоєння деяких європейців щодо того, що арешт російських активів підірве роль долара США, євро чи японської єни як важливих глобальних резервних валют.

У росія природньо не задоволені ймовірністю конфіскації їхніх активів на користь України. рф навіть пригрозила масштабною помстою, якщо Захід продовжить арешт її активів.

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Втім, попри публічні суперечки, один західний чиновник, який побажав не цитувати його імені, сказав, що офіційні особи Групи Семи солідарні з тим, що москва повинна заплатити за завдану шкоду. Чиновник зазначив, що дедалі більше експертів-юристів впевнені, що існує законний шлях для арешту заморожених активів.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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