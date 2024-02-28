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Разногласия между лидерами Группы Семи: Франция отрицает тезис США о законности вывода замороженных российских активов в пользу Украины

Разногласия между лидерами Группы Семи: Франция отрицает тезис США о законности вывода замороженных российских активов в пользу Украины

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 21:51  •  1587 просмотра

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Лидеры "Большой семерки" разошлись во мнениях относительно законности вывода замороженных российских активов в пользу Украины, причем Франция оспорила позицию США, что это разрешено международным правом.

В среду министр финансов Франции Бруно Ле Мэр публично заявил, что не разделяет мнение министра финансов США Джанет Йеллен относительно законности монетизации около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов в пользу Украины. Это выявило глубокие разногласия между странами "Группы Семи". Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

По данным издания такое заявление Ле Мэр сделал выступая после встречи финансовых чиновников Группы Семи. Он отверг позицию США и сказал, что Франция убеждена, что в международном праве нет достаточных оснований для вывода российских активов, и нужна дальнейшая работа в этом направлении.

Он настаивает, что любые подобные шаги должны полностью опираться на международное право и нуждаются в поддержке всех членов Группы 20 крупных экономик, в которые входят также Россия, Китай и другие страны, которые также критикуют США.

Мы не считаем нынешнюю правовую базу достаточной. ... Эта правовая база должна быть принята не только европейскими странами, не только странами G7, но и всеми государствами-членами мирового сообщества, и я имею в виду всеми государствами-членами G20. Мы не должны добавлять никакого рода разногласия между странами G20. 

- сказал Ла Мэр.

По мнению французского министра нужен широкий международный консенсус.

Ле Мэр также утверждает, что использование Европейским Союзом неожиданных доходов от замороженных активов уже стало значительным шагом вперед. Его точку зрения поддерживает в этом вопросе и министр финансов Германии Кристиан Линднер.

Линднер заявил журналистам, что выступает за использование процентов, полученных от замороженных российских активов, для поддержки Украины в ее войне против Москвы. Он также назвал это "реалистичным шагом, который является юридически надежным и который можно быстро реализовать". Одни, относительно взглядов Йеллен на теорию контрмер по отношению к России, он сказал Reuters, что большое беспокойство заключается в том, что международное право обеспечивает суверенный иммунитет.

Канадский министр финансов Христя Фриланд однозначно заявила во вторник, что Канада согласилась со срочной необходимостью продвижения вперед с конфискацией замороженных российских суверенных активов, чтобы помочь Украине. Фриланд добавила, что на выходных имела долгий разговор с  министром США об этой проблеме, и подытоживая сказала: "Мы с ней согласны на 100%".

Глава Еврокомиссии предложила направить доходы от замороженных активов рф на закупки военного оборудования для Украины28 февраля 2024, 10:29 • 19694 просмотра

Дополнительно

Официальные лица G7 в течение года пытались договориться о том, что делать с российскими суверенными активами, обездвиженными после вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года. Лидеры G7 попросили принять возможные решения до июня.

Их дебаты на этой неделе в кулуарах встречи министров финансов стран Большой двадцатки в Сан-Паулу показали, что еще нужно преодолеть немало.

Глава Минфина США призвала найти способ передать Украине российские замороженные активы27 февраля 2024, 13:48 • 23760 просмотров

Во вторник Йеллен заявила журналистам, что существуют "весомые международные правовые, экономические и моральные аргументы" для получения стоимости с российских активов, либо полной их конфискации, либо использования их в качестве залога, и "теория контрмер" оправдывает такие действия согласно международному праву.

Эллен настаивает на срочности помощи Украине после военных неудач в ее двухлетней борьбе с вторжением России.

Однако эксперты утверждают, что для разблокировки российских активов может потребоваться год или больше, пока будет урегулирована правовая база. Большинство, если не все страны, владеющие российскими активами, должны принять национальное законодательство, чтобы сделать такие действия возможными.

Во вторник Йеллен признала наличие этих рисков, но преуменьшила беспокойство некоторых европейцев относительно того, что арест российских активов подорвет роль доллара США, евро или японской иены как важных глобальных резервных валют.

В россия естественно не удовлетворены вероятностью конфискации их активов в пользу Украины. рф даже пригрозила масштабной местью, если Запад продолжит арест ее активов.

Использование доходов от замороженных российских средств предоставит Украине миллиарды - министр финансов ФРГ28 февраля 2024, 15:55 • 22212 просмотров

Впрочем, несмотря на публичные споры, один западный чиновник, пожелавший не цитировать его имени, сказал, что официальные лица Группы Семи солидарны с тем, что москва должна заплатить за нанесенный ущерб. Чиновник отметил, что все больше экспертов-юристов уверены, что существует законный путь для ареста замороженных активов.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ВойнаЭкономикаПолитикаНовости Мира
khristia-frilandХристиа Фриланд
reutersReuters
g7G7
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
kristian-lindnerКристиан Линднер
dzhanet-yellenДжанет Йеллен
kanadaКанада
frantsiyaФранция
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
Розбіжності між лідерами Групи Семи: Франція заперечує тезу США про законність виведення заморожених російських активів на користь України
Disagreements between the leaders of the Group of Seven: France denies US thesis on legality of withdrawal of frozen Russian assets in favor of Ukraine
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Разногласия между лидерами Группы Семи: Франция отрицает тезис США о законности вывода замороженных российских активов в пользу Украины

Лидеры "Большой семерки" разошлись во мнениях относительно законности вывода замороженных российских активов в пользу Украины, причем Франция оспорила позицию США, что это разрешено международным правом.

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