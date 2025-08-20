Германия готова присоединиться к гарантиям безопасности для Украины - Минобороны ФРГ

Германия выразила готовность присоединиться к системе гарантий безопасности для Украины, однако конкретные объемы поддержки пока не определены. Об этом информирует издание FAZ, передает УНН.

Детали

В Вашингтоне канцлер Фридрих Мерц (ХДС) не исключил участия бундесвера, заявив, что Германия несет "большую ответственность". Он добавил, что вся Европа должна участвовать в гарантиях безопасности.

Позже, отвечая на конкретный вопрос об участии бундесвера, он заявил, что пока рано давать окончательный ответ. По словам главы оборонного ведомства, вклад Германии будет зависеть от целого ряда факторов, в частности от участия США и позиции других союзников.

Мы учитываем, во-первых, ход переговоров, во-вторых, возможный вклад Соединенных Штатов, и в-третьих, координацию с нашими ближайшими партнерами… а также готовность России достичь мирного решения - сказал Писториус.

Напомним, Великобритания, Франция и Германия, вероятно, отправят войска для обеспечения мира в Украине. Но президент США исключает участие американских войск в этой миссии.

Европейские чиновники обсуждают план отправки британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения. Около десяти стран готовы присоединиться к этой инициативе.

Трамп не исключает воздушной поддержки США в Украине как гарантии безопасности