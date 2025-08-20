$41.260.08
19 августа, 12:26
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
Эксклюзив
19 августа, 12:13
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
19 августа, 10:33
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
19 августа, 09:27
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
Германия готова присоединиться к гарантиям безопасности для Украины - Минобороны ФРГ

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Германия выразила готовность присоединиться к системе гарантий безопасности для Украины. Объемы поддержки пока не определены, но участие бундесвера не исключено.

Германия готова присоединиться к гарантиям безопасности для Украины - Минобороны ФРГ

Германия выразила готовность присоединиться к системе гарантий безопасности для Украины, однако конкретные объемы поддержки пока не определены. Об этом информирует издание FAZ, передает УНН.

Детали

В Вашингтоне канцлер Фридрих Мерц (ХДС) не исключил участия бундесвера, заявив, что Германия несет "большую ответственность". Он добавил, что вся Европа должна участвовать в гарантиях безопасности.

Позже, отвечая на конкретный вопрос об участии бундесвера, он заявил, что пока рано давать окончательный ответ. По словам главы оборонного ведомства, вклад Германии будет зависеть от целого ряда факторов, в частности от участия США и позиции других союзников.

Мы учитываем, во-первых, ход переговоров, во-вторых, возможный вклад Соединенных Штатов, и в-третьих, координацию с нашими ближайшими партнерами… а также готовность России достичь мирного решения

- сказал Писториус.

Напомним, Великобритания, Франция и Германия, вероятно, отправят войска для обеспечения мира в Украине. Но президент США исключает участие американских войск в этой миссии.

Европейские чиновники обсуждают план отправки британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения. Около десяти стран готовы присоединиться к этой инициативе.

Трамп не исключает воздушной поддержки США в Украине как гарантии безопасности19.08.25, 20:45 • 2068 просмотров

Вита Зеленецкая

политика
Христианско-демократический союз Германии
Бундесвер
Вашингтон
Фридрих Мерц
Кристиан Линднер
Франция
Великобритания
Европа
Германия
Соединённые Штаты
Украина