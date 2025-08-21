Глава МИД Германии призвал Китай к более активному участию в мирном процессе по Украине
Киев • УНН
Германия призывает Китай активнее подключиться к мирному процессу по войне в Украине, поскольку переговоры с Россией могут активизироваться. Берлин отмечает значительное влияние Пекина на Россию, однако Китай пока не проявил заинтересованности.
Германия приветствовала бы более активное участие Китая в мирном процессе по войне в Украине, поскольку переговоры с Россией, вероятно, активизируются. Об этом в интервью DW заявил министр иностранных дел ФРГ Йоганн Вадефуль, сообщает УНН.
Детали
В то же время дипломат предостерег, что Пекин пока не проявил заинтересованности в такой роли, несмотря на четкие призывы Берлина и других стран.
Вряд ли какая-либо другая страна, какое-либо другое правительство имеет такое сильное влияние на Россию, как Китай. К сожалению, Китай до сих пор не использовал свои возможности, но никогда не поздно
Комментируя вероятное направление немецких военных в Украину, он призвал "сперва подождать".
"Во-первых, состоятся ли вообще переговоры, а во-вторых, если они состоятся, приведут ли они к надежному соглашению. Мы все ждем реакции России. До сих пор не было недостатка в готовности Германии взять на себя ответственность в урегулировании этого конфликта", - резюмировал глава МИД Германии.
Напомним
Германия выразила готовность присоединиться к системе гарантий безопасности для Украины, однако конкретные объемы поддержки пока не определены.
