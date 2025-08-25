$41.220.00
24 августа, 13:49
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 27094 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 32612 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 30835 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 41053 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 75369 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 62448 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
22 августа, 18:18 • 33813 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 56703 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 35553 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
Глава МИД Германии: Украине нужны гарантии безопасности, почти равные членству в НАТО

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 290 просмотра

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Киев нуждается в гарантиях безопасности, схожих с членством в НАТО. Он считает, что это может убедить Путина пойти на уступки, не угрожая России.

Киеву нужны гарантии безопасности, похожие на членство в НАТО. Об этом во время Дня открытых дверей правительства Германии заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль, сообщает УНН со ссылкой на DW.

Подробности

По словам главы немецкого дипломатического ведомства, Украине потребуются такие гарантии безопасности, "которые очень приближаются к тому, что означает членство в НАТО".

Мы не можем требовать от Украины серьезно думать о территориальных уступках, если она не получит как минимум реальные гарантии безопасности от как можно большего числа государств, что по крайней мере остальная (украинская территория. - ред.) будет в безопасности

- сказал Вадефуль.

По его убеждению, если настаивать именно на таких гарантиях безопасности, то это сможет в конце концов убедить и российского диктатора Владимира Путина в необходимости пойти на уступки. Кроме того, Вадефуль убежден, что для России это не будет представлять никакой угрозы.

Тогда это могло бы стать основой для того, чтобы мы в Европе наконец снова имели мир

- отметил глава МИД Германии.

При этом он рассчитывает на широкий круг государств, которые будут предоставлять Украине гарантии безопасности на послевоенный период. По его мнению, круг стран-гарантов нужно расширить за пределы Европы - например, важно, чтобы к этому процессу присоединились Соединенные Штаты.

Напомним

На днях министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что Германия приветствовала бы более активное участие Китая в мирном процессе по войне в Украине, поскольку переговоры с Россией, вероятно, активизируются.

Вадим Хлюдзинский

