Глава МИД Германии: Украине нужны гарантии безопасности, почти равные членству в НАТО
Киев • УНН
Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Киев нуждается в гарантиях безопасности, схожих с членством в НАТО. Он считает, что это может убедить Путина пойти на уступки, не угрожая России.
Киеву нужны гарантии безопасности, похожие на членство в НАТО. Об этом во время Дня открытых дверей правительства Германии заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль, сообщает УНН со ссылкой на DW.
Подробности
По словам главы немецкого дипломатического ведомства, Украине потребуются такие гарантии безопасности, "которые очень приближаются к тому, что означает членство в НАТО".
Мы не можем требовать от Украины серьезно думать о территориальных уступках, если она не получит как минимум реальные гарантии безопасности от как можно большего числа государств, что по крайней мере остальная (украинская территория. - ред.) будет в безопасности
По его убеждению, если настаивать именно на таких гарантиях безопасности, то это сможет в конце концов убедить и российского диктатора Владимира Путина в необходимости пойти на уступки. Кроме того, Вадефуль убежден, что для России это не будет представлять никакой угрозы.
Тогда это могло бы стать основой для того, чтобы мы в Европе наконец снова имели мир
При этом он рассчитывает на широкий круг государств, которые будут предоставлять Украине гарантии безопасности на послевоенный период. По его мнению, круг стран-гарантов нужно расширить за пределы Европы - например, важно, чтобы к этому процессу присоединились Соединенные Штаты.
Напомним
На днях министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что Германия приветствовала бы более активное участие Китая в мирном процессе по войне в Украине, поскольку переговоры с Россией, вероятно, активизируются.
