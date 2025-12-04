Німеччина вводить 10-річну заборону на громадянство за підробку мовних сертифікатів
Німеччина запроваджує 10-річну заборону на набуття громадянства для осіб, які підробляють сертифікати з німецької мови. Це рішення ухвалять 3 грудня після рейдів поліції, що виявили продаж мовних сертифікатів на чорному ринку.
Німеччина запроваджує 10-річну заборону на набуття громадянства для осіб, які підробляють сертифікати з німецької мови. Рейди поліції у мовних школах показали, що мовні сертифікати часто потрапляють на чорний ринок. Про це пише УНН з посиланням на DW.
Ми запровадимо десятирічну заборону на натуралізацію, якщо хтось буде шахраювати. Це стосуватиметься насамперед тих, хто хоче стати громадянином Німеччини з підробленими мовними сертифікатами
Зазначається, нову міру правлячі фракції ХДС/ХСС та СДПГ планують ухвалити вже 3 грудня на засіданні комітету з внутрішніх справ і протягом цього тижня - затвердити в Бундестазі.
Законодавство про громадянство буде посилене, а для тих, хто намагається шахраювати, подаючи фальшиві мовні сертифікати, передбачене особливе покарання.
Пропозиція фракцій передбачає автоматичне відхилення заявки на натуралізацію протягом 10 років. Порушники повинні усвідомлювати, що "шлях до натуралізації для них буде закритий".
За інформацією DW, сертифікати з німецької мови в Німеччині часто стають товаром на чорному ринку. Наприкінці листопада федеральна поліція провела масштабний рейд у мовних школах у Баден-Вюртемберзі та Гессені, 15 осіб підозрюють у видачі сертифікатів за гроші.
Бундестаг Німеччини скасував спрощену процедуру отримання громадянства. Тепер для німецького паспорта потрібно прожити в країні п'ять років замість трьох.
