23:09 • 1368 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
21:56 • 4056 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 13550 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 21501 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 26878 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
3 грудня, 13:22 • 20712 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38 • 24542 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 23254 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 24802 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 29895 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
Німеччина вводить 10-річну заборону на громадянство за підробку мовних сертифікатів

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Німеччина запроваджує 10-річну заборону на набуття громадянства для осіб, які підробляють сертифікати з німецької мови. Це рішення ухвалять 3 грудня після рейдів поліції, що виявили продаж мовних сертифікатів на чорному ринку.

Німеччина вводить 10-річну заборону на громадянство за підробку мовних сертифікатів

Німеччина запроваджує 10-річну заборону на набуття громадянства для осіб, які підробляють сертифікати з німецької мови. Рейди поліції у мовних школах показали, що мовні сертифікати часто потрапляють на чорний ринок. Про це пише УНН з посиланням на DW.

Ми запровадимо десятирічну заборону на натуралізацію, якщо хтось буде шахраювати. Це стосуватиметься насамперед тих, хто хоче стати громадянином Німеччини з підробленими мовними сертифікатами

- повідомив представник фракції ХДС/ХСС у Бундестазі з питань внутрішньої політики Александр Тром.

Зазначається, нову міру правлячі фракції ХДС/ХСС та СДПГ планують ухвалити вже 3 грудня на засіданні комітету з внутрішніх справ і протягом цього тижня - затвердити в Бундестазі.

Законодавство про громадянство буде посилене, а для тих, хто намагається шахраювати, подаючи фальшиві мовні сертифікати, передбачене особливе покарання.

Пропозиція фракцій передбачає автоматичне відхилення заявки на натуралізацію протягом 10 років. Порушники повинні усвідомлювати, що "шлях до натуралізації для них буде закритий".

За інформацією DW, сертифікати з німецької мови в Німеччині часто стають товаром на чорному ринку. Наприкінці листопада федеральна поліція провела масштабний рейд у мовних школах у Баден-Вюртемберзі та Гессені, 15 осіб підозрюють у видачі сертифікатів за гроші.

Нагадаємо

Бундестаг Німеччини скасував спрощену процедуру отримання громадянства. Тепер для німецького паспорта потрібно прожити в країні п'ять років замість трьох.

Обшук
ХДС/ХСС
Deutsche Welle
Бундестаг
Соціал-демократична партія Німеччини
Баден-Вюртемберг
Гессен
Німеччина