Німеччина вводить 10-річну заборону на громадянство за підробку мовних сертифікатів

Німеччина запроваджує 10-річну заборону на набуття громадянства для осіб, які підробляють сертифікати з німецької мови. Рейди поліції у мовних школах показали, що мовні сертифікати часто потрапляють на чорний ринок. Про це пише УНН з посиланням на DW.

Ми запровадимо десятирічну заборону на натуралізацію, якщо хтось буде шахраювати. Це стосуватиметься насамперед тих, хто хоче стати громадянином Німеччини з підробленими мовними сертифікатами - повідомив представник фракції ХДС/ХСС у Бундестазі з питань внутрішньої політики Александр Тром.

Зазначається, нову міру правлячі фракції ХДС/ХСС та СДПГ планують ухвалити вже 3 грудня на засіданні комітету з внутрішніх справ і протягом цього тижня - затвердити в Бундестазі.

Законодавство про громадянство буде посилене, а для тих, хто намагається шахраювати, подаючи фальшиві мовні сертифікати, передбачене особливе покарання.

Пропозиція фракцій передбачає автоматичне відхилення заявки на натуралізацію протягом 10 років. Порушники повинні усвідомлювати, що "шлях до натуралізації для них буде закритий".

За інформацією DW, сертифікати з німецької мови в Німеччині часто стають товаром на чорному ринку. Наприкінці листопада федеральна поліція провела масштабний рейд у мовних школах у Баден-Вюртемберзі та Гессені, 15 осіб підозрюють у видачі сертифікатів за гроші.

Нагадаємо

Бундестаг Німеччини скасував спрощену процедуру отримання громадянства. Тепер для німецького паспорта потрібно прожити в країні п'ять років замість трьох.

Трамп планує розширити заборону на в'їзд до США до 30 країн після стрілянини у Вашингтоні