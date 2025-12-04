$42.330.01
Германия вводит 10-летний запрет на гражданство за подделку языковых сертификатов

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Германия вводит 10-летний запрет на получение гражданства для лиц, подделывающих сертификаты по немецкому языку. Это решение будет принято 3 декабря после рейдов полиции, выявивших продажу языковых сертификатов на черном рынке.

Германия вводит 10-летний запрет на гражданство за подделку языковых сертификатов

Германия вводит 10-летний запрет на получение гражданства для лиц, подделывающих сертификаты по немецкому языку. Рейды полиции в языковых школах показали, что языковые сертификаты часто попадают на черный рынок. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.

Мы введем десятилетний запрет на натурализацию, если кто-то будет мошенничать. Это будет касаться прежде всего тех, кто хочет стать гражданином Германии с поддельными языковыми сертификатами

- сообщил представитель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге по вопросам внутренней политики Александр Тром.

Отмечается, что новую меру правящие фракции ХДС/ХСС и СДПГ планируют принять уже 3 декабря на заседании комитета по внутренним делам и в течение этой недели - утвердить в Бундестаге.

Законодательство о гражданстве будет ужесточено, а для тех, кто пытается мошенничать, подавая фальшивые языковые сертификаты, предусмотрено особое наказание.

Предложение фракций предусматривает автоматическое отклонение заявки на натурализацию в течение 10 лет. Нарушители должны осознавать, что "путь к натурализации для них будет закрыт".

По информации DW, сертификаты по немецкому языку в Германии часто становятся товаром на черном рынке. В конце ноября федеральная полиция провела масштабный рейд в языковых школах в Баден-Вюртемберге и Гессене, 15 человек подозревают в выдаче сертификатов за деньги.

Напомним

Бундестаг Германии отменил упрощенную процедуру получения гражданства. Теперь для немецкого паспорта нужно прожить в стране пять лет вместо трех.

