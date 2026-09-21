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Техніка

АдН обігнала партію Мерца на виборах і закликала його до відставки після історичної поразки

Київ • УНН

 • 3268 перегляди

АдН перемогла в Мекленбурзі-Передній Померанії з понад 38% голосів, а ХДС не подолав бар’єр. Мерц визнав поразку, але залишиться при владі.

АдН обігнала партію Мерца на виборах і закликала його до відставки після історичної поразки

Співголова ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Тіно Хрупалла заявив, що канцлер ФРН Фрідріх Мерц має піти у відставку після "катастрофічних" результатів місцевих виборів. Про це він сказав в інтерв’ю Deutsche Welle, пише УНН.

Так він прокоментував підсумки виборів у Мекленбурзі-Передній Померанії та Берліні в неділю, 20 вересня, які назвав нищівною поразкою для Мерца та його партії Християнсько-демократичний союз (ХДС).

Деталі

ХДС, за попередніми даними, набирає в Мекленбурзі-Передній Померанії лише 4,9 відсотка та ризикує не пройти до місцевого парламенту. У Берліні ХДС посідає друге місце після Лівої партії, лише трохи випереджаючи АдН.

"Це також нищівна поразка для Мерца на посаді канцлера. Я б очікував, що він зробить висновки з цієї катастрофи в Берліні й тут, у Мекленбурзі-Передній Померанії, та запропонує свою відставку. Цього очікували би громадяни, і цього заслуговує країна",- заявив Хрупалла.

АдН посідає перше місце на виборах у Мекленбурзі-Передній Померанії з результатом понад 38 відсотків. Чинна прем'єр-міністерка землі Мануела Швезіґ і Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), за словами Хрупалли, "скинуті з трону" - вони другі з 35,4 відсотка голосів.

"Як переможці виборів, що отримали мандат на управління, ми, звісно ж, запропонуємо переговори іншим партіям. І ми побачимо, чи захочуть вони ховатися за своїм брандмауером", - сказав співголова АдН.

Він вважає, що рейтинги АдН продовжуватимуть зростати, бо "громадяни хочуть змін". На думку політика, партія увійде до уряду - для цього потрібне лише терпіння. "І ми готові. Ми хочемо змін. Ми хочемо знову перевернути державу з голови на ноги",- додав Хрупалла.

Що сказав Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, як зазначає BBC, назвав поразку своєї партії, Християнсько-демократичного союзу (ХДС), на місцевих виборах "катастрофою", але пообіцяв залишитися при владі.

У північно-східній землі Мекленбург-Передня Померанія ХДС не подолав 5-відсотковий бар'єр для проходження до парламенту, показавши результати гірше, ніж очікувалося, найгірший результат партії за всю історію в цьому регіоні. Тим часом у Берліні правлячий ХДС мав програти партії Die Linke (Ліві).

Мерц перебуває під зростаючим тиском після місяців низьких рейтингів схвалення, і ходили чутки, що його можуть замінити в середині терміну в межах так званої "зміни канцлера".

Після голосування співголова партії "Альтернатива для Німеччини" Аліса Вайдель відповіла на запитання BBC, як довго Мерц залишиться при владі, на що вона відповіла англійською: "Доволі скоро він піде".

Двоє місцевих виборів відбулися в неділю, через два тижні після того, як ХДС отримала вдвічі менше голосів у землі Саксонія-Анхальт, де "Альтернатива для Німеччини" здобула велику перемогу.

Майже половина німців очікує відставки Мерца до кінця року - опитування18.09.26, 10:42 • 4332 перегляди

Юлія Шрамко

Світ
Альтернатива для Німеччини
Християнсько-демократичний союз (Німеччина)
Deutsche Welle
Соціал-демократична партія Німеччини
Фрідріх Мерц
Німеччина
Берлін