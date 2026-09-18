Майже половина німців очікує відставки Мерца до кінця року - опитування
Київ • УНН
48% опитаних очікують відставки канцлера Фрідріха Мерца до кінця року. Його ХДС ризикує зазнати нових поразок на регіональних виборах.
Майже половина німців очікує, що канцлер Фрідріх Мерц залишить посаду до кінця року, свідчать дані опитування YouGov. Про це повідомляє Deutsche Presse Agentur, пише УНН.
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Згідно з опитуванням, 48% із 1611 опитаних дорослих вважають, що Мерц вже не буде канцлером до кінця року, 31% очікує, що він залишиться на посаді, а 21% не надав відповіді.
Мерц, чий рейтинг схвалення суттєво впав останніми місяцями, стикається з ризиком чергової принизливої поразки на виборах цієї неділі, коли дві східні землі голосуватимуть — лише через два тижні після переконливої перемоги ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (AfD) у Саксонії-Ангальт.
Вибори в Саксонії-Ангальт, де AfD злетіла майже до 44% голосів, тоді як консервативний Християнсько-демократичний союз (ХДС) Мерца обвалився до 17%, спровокували серйозні дискусії про те, чи не буде канцлер змушений піти у відставку.
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Останні опитування дають ХДС близько 7% у Мекленбургу-Передній Померанії, що небезпечно близько до 5-відсоткового бар'єру, необхідного для проходу до парламенту. Якщо це підтвердиться, це стане найгіршим результатом ХДС у будь-якій із 16 федеральних земель Німеччини або на національному рівні з часів Другої світової війни.
У Берліні партія "Ліві" трохи випереджає ХДС, залишаючи консерваторів під ризиком втрати посади правлячого бургомістра німецької столиці.
Втім як зазначає видання, Мерц робить усе можливе, щоб придушити чутки про своє майбутнє, наголосивши після виборів у Саксонії-Ангальт, що "здаватися — це не варіант для мене".
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