В Німеччині новообрана мерка міста Гердекке зазнала нападу з ножем

У Німеччині напали з ножем на новообрану мерку міста Гердекке. На місці події проводить поліцейська операція, пише УНН з посиланням на Tagesschau.

У Гердекке, що в Рурській області, перед будинком новообраного мера Іріс Штальцер стався напад з ножем, ймовірно, на саму політикиню від СДПН. Про злочинця поки що нічого не відомо, а мотив незрозумілий. За інформацією WDR, за адресою новообраного мера Гердекке Іріс Штальцер (СДПН) проводиться поліцейська операція

Зазначається, що на місці події зараз працює велика кількість правоохоронців та карета швидкої допомоги. Повідомляється, що злочин стався близько обіду.

На Іріс Штальцер, ймовірно, напали з ножем у безпосередній близькості від її будинку. Невідомий злочинець завдав їй кілька ножових поранень, перш ніж новообрана мерка сховалася в будинку з важкими травмами