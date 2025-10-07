$41.340.11
Ексклюзив
12:19 • 5658 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
11:53 • 11827 перегляди
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
09:44 • 14110 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 37957 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 43002 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 71199 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 59126 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 56541 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 104136 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 36800 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
Чому один з гігантів вітчизняної фармгалузі "Дарниця" потрапив у пастку власної гри? Історія питання 13:53 • 2604 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 37963 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto6 жовтня, 12:01 • 54636 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня6 жовтня, 08:19 • 63873 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto6 жовтня, 06:06 • 104139 перегляди
В Німеччині новообрана мерка міста Гердекке зазнала нападу з ножем

Київ • УНН

 • 532 перегляди

У Німеччині, в місті Гердекке, новообрана мерка Іріс Штальцер, ймовірно, зазнала нападу з ножем біля свого будинку. Поліція Гагена розпочала розшук підозрюваного, на місці події працює велика кількість правоохоронців.

В Німеччині новообрана мерка міста Гердекке зазнала нападу з ножем

У Німеччині напали з ножем на новообрану мерку міста Гердекке. На місці події проводить поліцейська операція, пише УНН з посиланням на Tagesschau.

Деталі

У Гердекке, що в Рурській області, перед будинком новообраного мера Іріс Штальцер стався напад з ножем, ймовірно, на саму політикиню від СДПН. Про злочинця поки що нічого не відомо, а мотив незрозумілий. За інформацією WDR, за адресою новообраного мера Гердекке Іріс Штальцер (СДПН) проводиться поліцейська операція

- повідомили у виданні.

Зазначається, що на місці події зараз працює велика кількість правоохоронців та карета швидкої допомоги. Повідомляється, що злочин стався близько обіду.

На Іріс Штальцер, ймовірно, напали з ножем у безпосередній близькості від її будинку. Невідомий злочинець завдав їй кілька ножових поранень, перш ніж новообрана мерка сховалася в будинку з важкими травмами

- йдеться у повідомленні.

Поліція Гагена розпочала розшук підозрюваного.

Про стан здоров'я новообраного мера Гердекке поки що нічого не відомо. Поліція Гагена лише підтвердила направлення своїх офіцерів на місце події

- йдеться у повідомленні.

Доповнення

На Київщині поліція затримала 22-річного чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння поранив ножем пасажира потягу. Потерпілого госпіталізували, а нападнику загрожує до восьми років ув’язнення.

Павло Зінченко

