В Германии новоизбранная мэр города Хердекке подверглась ножевому нападению
Киев • УНН
В Германии, в городе Хердекке, новоизбранная мэр Ирис Штальцер, вероятно, подверглась нападению с ножом возле своего дома. Полиция Хагена начала розыск подозреваемого, на месте происшествия работает большое количество правоохранителей.
В Германии напали с ножом на новоизбранную мэра города Хердекке. На месте происшествия проводится полицейская операция, пишет УНН со ссылкой на Tagesschau.
Детали
В Хердекке, что в Рурской области, перед домом новоизбранного мэра Ирис Штальцер произошло нападение с ножом, вероятно, на саму политика от СДПГ. О преступнике пока ничего не известно, а мотив непонятен. По информации WDR, по адресу новоизбранного мэра Хердекке Ирис Штальцер (СДПГ) проводится полицейская операция
Отмечается, что на месте происшествия сейчас работает большое количество правоохранителей и карета скорой помощи. Сообщается, что преступление произошло около обеда.
На Ирис Штальцер, вероятно, напали с ножом в непосредственной близости от ее дома. Неизвестный преступник нанес ей несколько ножевых ранений, прежде чем новоизбранная мэр скрылась в доме с тяжелыми травмами
Полиция Хагена начала розыск подозреваемого.
О состоянии здоровья новоизбранного мэра Хердекке пока ничего не известно. Полиция Хагена лишь подтвердила направление своих офицеров на место происшествия
Дополнение
