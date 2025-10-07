В Германии новоизбранная мэр города Хердекке подверглась ножевому нападению

В Германии напали с ножом на новоизбранную мэра города Хердекке. На месте происшествия проводится полицейская операция, пишет УНН со ссылкой на Tagesschau.

В Хердекке, что в Рурской области, перед домом новоизбранного мэра Ирис Штальцер произошло нападение с ножом, вероятно, на саму политика от СДПГ. О преступнике пока ничего не известно, а мотив непонятен. По информации WDR, по адресу новоизбранного мэра Хердекке Ирис Штальцер (СДПГ) проводится полицейская операция

Отмечается, что на месте происшествия сейчас работает большое количество правоохранителей и карета скорой помощи. Сообщается, что преступление произошло около обеда.

На Ирис Штальцер, вероятно, напали с ножом в непосредственной близости от ее дома. Неизвестный преступник нанес ей несколько ножевых ранений, прежде чем новоизбранная мэр скрылась в доме с тяжелыми травмами