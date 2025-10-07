$41.340.11
48.270.11
ukenru
Эксклюзив
12:19 • 4808 просмотра
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
11:53 • 10824 просмотра
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2026 год
Эксклюзив
09:44 • 13306 просмотра
Рекордный биткойн: почему стремительно растет цена и чего ждать дальше - объясняет финтех-эксперт Елена Соседка
Эксклюзив
7 октября, 07:13 • 36596 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 42409 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 70932 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 58922 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 56472 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 103528 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 36763 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
В Германии новоизбранная мэр города Хердекке подверглась ножевому нападению

Киев • УНН

 • 290 просмотра

В Германии, в городе Хердекке, новоизбранная мэр Ирис Штальцер, вероятно, подверглась нападению с ножом возле своего дома. Полиция Хагена начала розыск подозреваемого, на месте происшествия работает большое количество правоохранителей.

В Германии напали с ножом на новоизбранную мэра города Хердекке. На месте происшествия проводится полицейская операция, пишет УНН со ссылкой на Tagesschau.

Детали

В Хердекке, что в Рурской области, перед домом новоизбранного мэра Ирис Штальцер произошло нападение с ножом, вероятно, на саму политика от СДПГ. О преступнике пока ничего не известно, а мотив непонятен. По информации WDR, по адресу новоизбранного мэра Хердекке Ирис Штальцер (СДПГ) проводится полицейская операция

- сообщили в издании.

Отмечается, что на месте происшествия сейчас работает большое количество правоохранителей и карета скорой помощи. Сообщается, что преступление произошло около обеда.

На Ирис Штальцер, вероятно, напали с ножом в непосредственной близости от ее дома. Неизвестный преступник нанес ей несколько ножевых ранений, прежде чем новоизбранная мэр скрылась в доме с тяжелыми травмами

- говорится в сообщении.

Полиция Хагена начала розыск подозреваемого.

О состоянии здоровья новоизбранного мэра Хердекке пока ничего не известно. Полиция Хагена лишь подтвердила направление своих офицеров на место происшествия

- говорится в сообщении.

Дополнение

В Киевской области полиция задержала 22-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения ранил ножом пассажира поезда. Пострадавшего госпитализировали, а нападавшему грозит до восьми лет заключения.

Павел Зинченко

Криминал и ЧПНовости Мира
Киевская область
ARD (вещатель)
Социал-демократическая партия Германии
Германия