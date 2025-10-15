$41.610.01
У Німеччині обговорюють відновлення військової служби: пропонують лотерею для призову, але у міністра оборони є питання - ЗМІ

Київ • УНН

 • 530 перегляди

У Німеччині обговорюють відновлення військової служби, пропонуючи лотерейну систему для призову, якщо не вистачає добровольців. Міністр оборони Борис Пісторіус висловив невдоволення компромісом, вважаючи його непрактичним.

У Німеччині обговорюють відновлення військової служби: пропонують лотерею для призову, але у міністра оборони є питання - ЗМІ

У Німеччині обговорюють відновлення військової служби. Переговорники від партій ХДС/ХСС та СДПН домовилися про компроміс: якщо для Бундесверу не вистачає добровольців, можна було б використовувати систему лотереї, але міністр оборони не задоволений, повідомляє Spiegel, пише УНН.

Деталі

Угода, як повідомляється, здавалася досяжною. В останні тижні переговорники від ХДС/ХСС та СДПН зустрілися та домовилися про компроміс, який би дозволив вийти з глухого кута навколо теми нової моделі військової служби. Угода мала бути представлена ​​публічно цього вівторка, і пресреліз вже був узгоджений між парламентськими групами, пише видання. Але, як повідомляється, заплановану пресконференцію було скасовано того ж вечора.

За інформацією Spiegel, на засіданні парламентської групи СДПН було висловлено низку критичних коментарів щодо компромісу. Відповідний законопроєкт суттєво відрізняється від представленого міністром оборони ФРН Борисом Пісторіусом, і, серед іншого, передбачає систему лотереї для призову на військову службу. За словами учасників, Пісторіус вказав, що він незадоволений угодою, оскільки вона занадто далека від його проєкту та не особливо практична.

ХДС/ХСС хотіли більш обов'язкових положень щодо нової військової служби та конкретних цілей щодо набору нових солдатів. Тому ХДС та ХСС заблокували законопроєкт міністра оборони Пісторіуса ще до його внесення до парламенту. СДПН, з іншого боку, наполягала на тому, щоб військова служба поки що залишалася добровільною. Вони відхилили будь-який автоматичний перехід до можливого повернення до призову.

Уряд Німеччини схвалив законопроєкт щодо добровільної служби в армії 27.08.25, 20:16 • 3801 перегляд

Щоб вирішити цю проблему, заступники голів парламентських груп Норберт Реттген (ХДС) та Сімт'є Меллер (СДПН) разом із двома речниками з питань оборонної політики Томасом Ерндлем (ХСС) та Фалько Дроссманном (СДПН) останніми тижнями домовилися про компроміс. Він має на меті поєднати обидві позиції. У вівторок переговорники представили компроміс внутрішньо в межах парламентських груп.

На першому етапі, за планом Пісторіуса, служба залишатиметься добровільною. З усіма 18-річними зв'яжуться та нададуть анкету, яка оцінить їхнє ставлення до військової служби, а також інформацію про їхнє здоров'я, фізичну підготовку та підготовку. Чоловіки зобов'язані відповідати, тоді як жінки та особи іншої статі лише можуть це зробити.

Згідно з інформацією, отриманою виданням, компроміс також передбачає, що Пісторіус визначить потреби Бундесверу в особовому складі до 2035 року. Окрім того, міністр оборони ФРН буде зобов'язаний регулярно звітувати Бундестагу про те, чи виконує Бундесвер свої цілі щодо набору персоналу. Обговорюється піврічний графік. Чи будуть ці звіти оприлюднені, чи залишаться конфіденційними з міркувань військової безпеки, ще не уточнено. Переговорники також планували публічно пояснити деталі пропозиції того ж вечора.

Очікується, що Бундесвер зросте з нинішньої кількості у приблизно 183 000 діючих солдатів до 260 000 до початку 2030-х років. Окрім того, для досягнення загальної чисельності в 460 000 солдатів, яких Німеччина повинна буде мати згідно з оборонним плануванням НАТО, потрібно 200 000 резервістів. Ці так звані цільові показники спроможностей були узгоджені міністрами оборони країн-членів альянсу незадовго до саміту НАТО влітку.

Канцлер Фрідріх Мерц підтримує обов'язковий рік військової служби в армії Німеччини06.10.25, 11:37 • 3030 переглядiв

Якщо Бундесвер не зможе забезпечити необхідну кількість добровольців, на другому етапі буде потрібен обов'язковий призов, згідно з інформацією, отриманою виданням. Однак весь рік набору не буде використано для цієї мети. Натомість, згідно з пропозицією переговорників, буде проведено випадковий відбір з року набору шляхом лотереї. Ця кількість також враховуватиме, що не всі новобранці, імовірно, будуть придатними до служби, і що не всі новобранці зрештою добровільно підуть на службу.

Якщо це все ще не зможе задовольнити потреби Бундесверу, коаліція заявляє, що призов, який був призупинений у 2011 році, буде відновлено на третьому етапі. Однак не на весь рік набору, а наразі це близько 300 000 молодих чоловіків. Автоматичної процедури для цього також не буде. Натомість Бундестаг має ухвалити закон, згідно з яким чоловіки, відібрані для медичного огляду та визнані придатними до військової служби, будуть призиватися на військову службу до задоволення потреби. Після цього відмовники від військової служби за переконаннями будуть зобов'язані проходити альтернативну службу.

Згідно з компромісом, четвертим етапом буде повернення загального військового обов'язку, якщо Бундестаг оголосить стан напруженості або оборони. Для цього потрібна більшість у дві третини голосів.

Перше читання компромісного законопроєкту в Бундестазі спочатку планувалося на четвер. Чи відбудеться це, у вівторок увечері відразу не було ясно. Подальші консультації між парламентськими групами та міністерством, якому доручено розробити рекомендації щодо складання поправок до законопроєкту, імовірно, неминучі, пише видання. Експертні слухання також заплановані на 10 листопада в Бундестазі. Правові питання, імовірно, відіграватимуть тут важливу роль.

У Німеччині передумали відновлювати військовий призов 28.05.24, 11:28 • 21047 переглядiв

Юлія Шрамко

