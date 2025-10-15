В Германии обсуждают возобновление военной службы: предлагают лотерею для призыва, но у министра обороны есть вопросы - СМИ

В Германии обсуждают восстановление воинской службы. Переговорщики от партий ХДС/ХСС и СДПГ договорились о компромиссе: если Бундесверу не хватает добровольцев, можно было бы использовать систему лотереи, но министр обороны не доволен, сообщает Spiegel, пишет УНН.

Детали

Соглашение, как сообщается, казалось достижимым. В последние недели переговорщики от ХДС/ХСС и СДПГ встретились и договорились о компромиссе, который позволил бы выйти из тупика вокруг темы новой модели воинской службы. Соглашение должно было быть представлено публично в этот вторник, и пресс-релиз уже был согласован между парламентскими группами, пишет издание. Но, как сообщается, запланированная пресс-конференция была отменена в тот же вечер.

По информации Spiegel, на заседании парламентской группы СДПГ был высказан ряд критических комментариев относительно компромисса. Соответствующий законопроект существенно отличается от представленного министром обороны ФРГ Борисом Писториусом, и, среди прочего, предусматривает систему лотереи для призыва на воинскую службу. По словам участников, Писториус указал, что он недоволен соглашением, поскольку оно слишком далеко от его проекта и не особенно практично.

ХДС/ХСС хотели более обязательных положений относительно новой воинской службы и конкретных целей по набору новых солдат. Поэтому ХДС и ХСС заблокировали законопроект министра обороны Писториуса еще до его внесения в парламент. СДПГ, с другой стороны, настаивала на том, чтобы воинская служба пока оставалась добровольной. Они отклонили любой автоматический переход к возможному возвращению к призыву.

Чтобы решить эту проблему, заместители председателей парламентских групп Норберт Рёттген (ХДС) и Симтье Мёллер (СДПГ) вместе с двумя представителями по вопросам оборонной политики Томасом Эрндлем (ХСС) и Фалько Дроссманном (СДПГ) в последние недели договорились о компромиссе. Он имеет целью объединить обе позиции. Во вторник переговорщики представили компромисс внутри парламентских групп.

На первом этапе, по плану Писториуса, служба будет оставаться добровольной. Со всеми 18-летними свяжутся и предоставят анкету, которая оценит их отношение к воинской службе, а также информацию об их здоровье, физической подготовке и подготовке. Мужчины обязаны отвечать, тогда как женщины и лица другого пола лишь могут это сделать.

Согласно информации, полученной изданием, компромисс также предусматривает, что Писториус определит потребности Бундесвера в личном составе до 2035 года. Кроме того, министр обороны ФРГ будет обязан регулярно отчитываться Бундестагу о том, выполняет ли Бундесвер свои цели по набору персонала. Обсуждается полугодовой график. Будут ли эти отчеты обнародованы или останутся конфиденциальными из соображений военной безопасности, еще не уточнено. Переговорщики также планировали публично объяснить детали предложения в тот же вечер.

Ожидается, что Бундесвер вырастет с нынешнего количества примерно в 183 000 действующих солдат до 260 000 к началу 2030-х годов. Кроме того, для достижения общей численности в 460 000 солдат, которых Германия должна будет иметь согласно оборонному планированию НАТО, требуется 200 000 резервистов. Эти так называемые целевые показатели способностей были согласованы министрами обороны стран-членов альянса незадолго до саммита НАТО летом.

Если Бундесвер не сможет обеспечить необходимое количество добровольцев, на втором этапе потребуется обязательный призыв, согласно информации, полученной изданием. Однако весь год набора не будет использован для этой цели. Вместо этого, согласно предложению переговорщиков, будет проведен случайный отбор из года набора путем лотереи. Это количество также будет учитывать, что не все новобранцы, вероятно, будут пригодны к службе, и что не все новобранцы в конечном итоге добровольно пойдут на службу.

Если это все еще не сможет удовлетворить потребности Бундесвера, коалиция заявляет, что призыв, который был приостановлен в 2011 году, будет восстановлен на третьем этапе. Однако не на весь год набора, а на данный момент это около 300 000 молодых мужчин. Автоматической процедуры для этого также не будет. Вместо этого Бундестаг должен принять закон, согласно которому мужчины, отобранные для медицинского осмотра и признанные годными к воинской службе, будут призываться на воинскую службу до удовлетворения потребности. После этого отказники от воинской службы по убеждениям будут обязаны проходить альтернативную службу.

Согласно компромиссу, четвертым этапом будет возвращение всеобщей воинской обязанности, если Бундестаг объявит состояние напряженности или обороны. Для этого требуется большинство в две трети голосов.

Первое чтение компромиссного законопроекта в Бундестаге изначально планировалось на четверг. Состоится ли это, во вторник вечером сразу не было ясно. Дальнейшие консультации между парламентскими группами и министерством, которому поручено разработать рекомендации по составлению поправок к законопроекту, вероятно, неизбежны, пишет издание. Экспертные слушания также запланированы на 10 ноября в Бундестаге. Правовые вопросы, вероятно, будут играть здесь важную роль.

