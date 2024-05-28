В Германии передумали восстанавливать военный призыв

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы
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В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы

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В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский
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В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский

Эксклюзив
"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани
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"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани

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НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране
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НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране

Эксклюзив
От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране
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От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе
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От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

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Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена
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Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена

Эксклюзив
Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта
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Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта

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Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением - глава Всеукраинской аграрной конфедерации
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Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением - глава Всеукраинской аграрной конфедерации

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27 мая 2024, 08:52  •  81726 просмотра

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Публикации

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27 мая 2024, 07:14  •  148143 просмотра
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27 мая 2024, 06:59  •  145433 просмотра

В Германии передумали восстанавливать военный призыв

Министр обороны Германии Борис Писториус представил план создания новой модели военной службы, которая будет базироваться преимущественно на добровольной службе, без восстановления обязательного военного призыва.

Новости Мира •   •  5877 просмотра
В Германии передумали восстанавливать военный призыв

Нидерланды предлагают в сотрудничестве собрать систему ПВО Patriot и передать ее Украине

Нидерланды предлагают другим странам-партнерам присоединиться, чтобы собрать и передать Украине по меньшей мере один комплекс ПВО Patriot в ближайшей перспективе.

политика •   •  7655 просмотра
Нидерланды предлагают в сотрудничестве собрать систему ПВО Patriot и передать ее Украине

С начала года более 800 украинцев погибло в ДТП: что становилось самой частой причиной аварий

За первые четыре месяца 2024 года в Украине произошло 6 475 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 813 человек погибли и 8 155 получили ранения, что на 6,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Криминал и ЧП •   •  5661 просмотра
С начала года более 800 украинцев погибло в ДТП: что становилось самой частой причиной аварий

Нетаньяху назвал трагической ошибкой гибель гражданских во время израильского удара по Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные допустили «трагическую ошибку», в результате которой из-за израильского удара по городу Рафах на юге Газы произошел пожар в лагере беженцев и погибли по меньшей мере 45 человек.

Новости Мира •   •  5778 просмотра
Нетаньяху назвал трагической ошибкой гибель гражданских во время израильского удара по Газе

В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский

Бывшего министра аграрной политики Николая Сольского детективы НАБУ и прокуроры САП обвиняют в захвате земель, но не уточняют, каких именно земель.

политика •   •  24823 просмотра
Эксклюзив
В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский

"Сливала" позиции ВСУ под Славянском и призывала убивать украинских пленных: задержана информаторка рф

В Донецкой области задержали 66-летнюю российскую информаторку, которая шпионила за позициями Вооруженных сил Украины под Славянском и призывала убивать украинских пленных вместо обмена.

Война •   •  8508 просмотра
"Сливала" позиции ВСУ под Славянском и призывала убивать украинских пленных: задержана информаторка рф

Украина и Бельгия заключили соглашение по безопасности: предусматривает 30 F-16 до 2028 года и почти миллиард евро военной помощи

Украина и Бельгия подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке, согласно которому Бельгия обязалась предоставить Украине не менее 977 млн евро военной помощи и 30 истребителей F-16 до 2028 года.

политика •   •  8726 просмотра
Украина и Бельгия заключили соглашение по безопасности: предусматривает 30 F-16 до 2028 года и почти миллиард евро военной помощи

Премьер Финляндии об отправке военных в Украину: не считаю такой сценарий возможным

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо исключает отправку финских войск в Украину, подчеркивая, что Финляндия будет продолжать поддерживать Украину через поставки оружия и военную подготовку по просьбе Украины.

Война •   •  10030 просмотра
Премьер Финляндии об отправке военных в Украину: не считаю такой сценарий возможным

Цена биткоина упала более чем на 3%

Цена биткоина упала более чем на 3%, на фоне того, как трейдеры отслеживали переводы более 107 000 биткоинов на сумму $7,2 млрд с кошельков, связанных с несуществующей биржей Mt. Gox.

Экономика •   •  6735 просмотра
Цена биткоина упала более чем на 3%

Враг утром ударил по Очакову на Николаевщине: попал в магазин и фитнес-зал

Российские беспилотники атаковали гражданское здание с магазином и фитнес-центром в Очакове Николаевской области, вызвав пожар.

Война •   •  10703 просмотра
Враг утром ударил по Очакову на Николаевщине: попал в магазин и фитнес-зал