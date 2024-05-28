В Германии передумали восстанавливать военный призыв

Вопрос возвращения к обязательному военному призыву в Германии не был в презентации министра обороны Бориса Писториуса, который накануне представил план по созданию новой военной службы. Писториус представил модель, которая в значительной степени основана на добровольной службе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на SPIEGEL.

Детали

Министр обороны Борис Писториус в понедельник. 27 мая, впервые представил основные положения своих планов по созданию новой военной службы.

Как сообщает SPIEGEL, он представил модель, которая в значительной степени основана на добровольной службе. Вместо обязательной военной службы в будущем молодых людей будут убеждать идти добровольцами в бундесвер с помощью таких стимулов, как бесплатные водительские права.

Однако возвращение к обязательной военной службе, было в презентации Писториуса, отмечает издание. Слово "призыв" даже не было упомянуто.

Зато министр подумывает о том, чтобы в будущем организовать всем совершеннолетним немцам что-то вроде призывной анкеты, в которой они должны будут предоставить информацию о своей физической подготовке. Для этой меры ему придется лишь изменить некоторые правила защиты данных.

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Модель, которую задумал Писториус, является лишь расширением этой добровольной службы в Бундесвере.

Помимо идеи оплаты водительских прав молодых новобранцев, немецкое министерство обороны рассматривает и другие модели поощрения. Например, можно будет облегчить доступ к университетским курсам для людей, прошедших добровольную военную службу, а в качестве мер также рассматриваются скидки на погашение студенческих кредитов и языковые курсы. Ожидается, что новая служба продлится около двенадцати месяцев.

Сейчас в армии ФРГ служат около 181 500 солдат, а к 2031 году их количество должно достичь 203 000.

Напомним

В апреле министр обороны Германии Борис Писториус объявил о реорганизации вооруженных сил страны, чтобы сделать их пригодными для ведения войны на фоне агрессии РФ.

Министр тогда также сказал: "Мы рассмотрели вопрос о восстановлении обязательной военной службы", хотя сейчас этот вопрос не рассматривается.

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