Лидеры стран Балтии призвали членов НАТО вернуть призыв в армию - FT

Два президента Балтии призвали другие европейские страны сделать больше, чтобы подготовиться к возможному вооруженному столкновению с Россией, рассматривая все, от призыва и специального налога на оборону до значительного увеличения военных расходов.

Об этом УНН сообщает с ссылкой на Financial Times.

Детали

Президент Латвии Эдгар Ринкевич сказал Financial Times, что европейским странам необходимо вернуться к уровню "расходов времен холодной войны" и обсудить возвращение обязательной военной службы для увеличения численности сил обороны.

Нужна серьезная дискуссия о призыве - сказал Ринкевич.

Отмечается, что в последние месяцы западные официальные лица неоднократно предупреждали, что Россия может бросить вызов положению о коллективной обороне НАТО гибридными или военными нападениями на Эстонию, Латвию или Литву - три балтийские страны на восточном фланге НАТО - в ближайшие годы, после полномасштабных действий РФ в 2022 году.

Ринкевич признал, что военные начальники предпочитают иметь полностью профессиональные силы и что обязательная служба может оказаться непопулярной. Но, он отметил, что вооруженные силы по всей Европе столкнулись с трудностями с набором, и призыв поможет создать более боеспособные резервные силы для сдерживания России.

Никто не хочет воевать. Но проблема в том, что никто также не хочет, чтобы в него вторглись. И никто не хочет, чтобы здесь было, как в Украине - сказал Ринкевич.

Президент Эстонии Алар Карис заявил в интервью, что стоит рассмотреть специальный налог для финансирования военных закупок, а Европа должна стремиться равняться минимальным расходам США на оборону - то есть более чем удвоить текущие уровни.

Мы должны что-то сделать. По крайней мере 50-50 (между Европой и США). Для нас это было бы лучше - сказал Карис.

Три балтийские страны стремительно увеличили собственные расходы на оборону в последние годы, после того, как в течение последних двух десятилетий неоднократно предупреждали остальной Запад о российской агрессии. Все три страны тратят на оборону больше, чем цель НАТО в 2% валового внутреннего продукта, и стремятся достичь 3%.

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Здесь, в этой части Европы и мира, мы понимаем, что нам нужно достичь 3% . . . Для большинства союзников по НАТО мы должны быть честными: мы должны вернуться к расходам времен холодной войны. И это было для многих больше, чем 2% - сказал Ринкевич.

Правительство Эстонии выдвинуло идею гипотетического "налога на оборону" для финансирования увеличения военных расходов до 3% ВВП, хотя вряд ли он вступит в силу раньше 2026 года.

Это один из способов напрямую направить деньги на защиту, и люди понимают, куда эти деньги идут - сказал Карис.

Также сообщается, что в Европе возвращается воинская повинность: Латвия возобновила ее в прошлом году, а недавно это сделали Литва и Швеция. Эстония, Финляндия и Норвегия не прекращали вводить обязательную военную службу со времен холодной войны, тогда как Дания в прошлом месяце предложила распространить ее на женщин вместе с мужчинами.

Напомним,

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