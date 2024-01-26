В Молдове создали комиссию для разработки Национальной стратегии обороны, которую возглавил министр обороны

Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о создании комиссии, которая займется разработкой Национальной стратегии обороны Молдовы. Нацстратегию необходимо разработать в течение 5 месяцев. Об этом говорится в указе президента Молдовы, передает УНН.

Детали

Согласно указу, комиссии необходимо в течение 5 месяцев предоставить правительству проект Нацстратегии. Также комиссии необходимо провести анализ национальной системы обороны с учетом национальных целей в области безопасности и обороны, установленных в Стратегии национальной безопасности республики Молдова.

Кроме того, комиссии необходимо создать рабочую группу с привлечением представителей госорганов и неправительственных и международных экспертов.

Возглавит комиссию министр обороны Молдовы Анатолий Носатый. Также в состав комиссии вошли советник президента в области обороны, госсекретари, заместитель директора Службы информационной безопасности, заместитель председателя Службы госохраны, депутаты.

Напомним

В середине декабря парламент Молдовы одобрил проект постановления об утверждении Стратегии национальной безопасности. Такой документ приняли впервые с 2011 года. Она направлена на повышение способности государства предотвращать и противодействовать рискам национальной безопасности, а также обеспечивать процесс евроинтеграции и сотрудничество с государствами-партнерами.

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