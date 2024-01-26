У Молдові створили комісію для розробки Національної стратегії оборони, яку очолив міністр оборони
Київ • УНН
Президент Молдови Майя Санду створила комісію, яка протягом п'яти місяців має розробити Національну стратегію оборони. Комісію очолить міністр оборони, а до її складу увійдуть представники державних органів, міжнародних експертів та неурядових організацій.
Президент Молдови Мая Санду підписала указ про створення комісії, яка займеться розробкою Національної стратегії оборони Молдови. Нацстратегію необхідно розробити протягом 5 місяців. Про це йдеться в указі президента Молдови, передає УНН.
Деталі
Згідно з указом, комісії необхідно протягом 5 місяців надати уряду проект Нацстратегії. Також комісії необхідно провести аналіз національної системи оборони з врахування національних цілей в області безпеки та оборони, встановлених в Стратегії національної безпеки республіки Молдова.
Окрім того, комісії необхідно створити робочу групу із залученням представників держорганів та неурядових та міжнародних експертів.
Очолить комісії міністр оборони Молдови Анатолій Носатий. Також до складу комісії увійшли радник президента в області оборони, держсекретарі, заступник директора Служби інформаційної безпеки, заступник голови Служби держохорони, депутати.
Нагадаємо
Всередині грудня парламент Молдови схвалив проект постанови щодо затвердження Стратегії національної безпеки. Такий документ ухвалили вперше із 2011 року. Вона спрямована на підвищення спроможності держави запобігати та протидіяти ризиків національній безпеці, а також забезпечувати процес євроінтеграції та співпрацю з державами-партнерами.
Єрмак в Давосі обговорив із радником президента США з нацбезпеки Салліваном оборонні потреби України16.01.24, 13:36 • 21883 перегляди