Єрмак в Давосі обговорив із радником президента США з нацбезпеки Салліваном оборонні потреби України

На полях засідання Всесвітнього економічного форуму в Давосі голова Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном. Чиновники обговорили, зокрема ситуацію на фронті та оборонні потреби України, повідомляє УНН.

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У Давосі зустрілися з радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном. Це великий друг України, який за цей час також став моїм добрим другом. За ці роки роботи ми виробили дуже системний та ефективний механізм взаємодії