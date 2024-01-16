Єрмак в Давосі обговорив із радником президента США з нацбезпеки Салліваном оборонні потреби України
Київ • УНН
Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, щоб обговорити оборонні потреби України та ситуацію на фронті.
На полях засідання Всесвітнього економічного форуму в Давосі голова Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном. Чиновники обговорили, зокрема ситуацію на фронті та оборонні потреби України, повідомляє УНН.
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У Давосі зустрілися з радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном. Це великий друг України, який за цей час також став моїм добрим другом. За ці роки роботи ми виробили дуже системний та ефективний механізм взаємодії
Він зазначив, від самого початку широкомасштабного вторгнення Україна з Салліваном на зв‘язку 24/7.
"А скільки знищеної російської бронетехніки стоїть в полях завдяки зброї, про яку вдалося швидко домовитися. І буде ще", - вказав Єрмак.
Чиновники обговорили ситуацію на фронті, оборонні потреби України та роботу по українській Формулі миру.
Також голова Офісу Президента подякував Саллівану за допомогу нашій державі.
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