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Зеленський у Давосі отримає послання від Байдена із закликом перейти до оборони – ЗМІ

Зеленський у Давосі отримає послання від Байдена із закликом перейти до оборони – ЗМІ

Київ • УНН

 • 26098 перегляди

Президент США Джо Байден через свого радника з національної безпеки має намір передати президенту України Зеленському послання, в якому закликає перейти від наступу до оборони у війні, пише оглядач Bloomberg у своїй колонці

Під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі радник США з національної безпеки Джейк Салліван передасть послання від  президента Джо Байдена із закликом перейти до оборони у війні, пише оглядач Bloomberg у своїй колонці, повідомляє УНН.

Деталі

В публікації оглядач Bloomberg пише, що у Білому домі хочуть, щоб Україна змінила стратегію боротьби з російськими окупантами - від наступу до оборони.

Колумніст вважає, що Зеленський розуміє, чому це має сенс, хоча йому не сподобається це чути або говорити про це публічно. Тож він повинен попросити Джейка Саллівана відповісти Байдену  і нагадати Конгресу США, що Україна зможе належним чином захистити себе лише тоді, коли Сполучені Штани та їхні союзники гарантуватимуть отримання Києвом необхідних засобів для цього.

Як пишеться в колонці, путін зрозумів тактичні переваги оборони: він фактично наказав своїй армії призупинити завоювання і утримувати землі, які вона займає.  Крім того, у 2024 році кремль витратить 8% ВВП на свою армію, що перевищить соціальні витрати вперше з часів розпаду Радянського Союзу.

У статті йдеться, що Україна має менші ресурси. Протягом минулого року Київ отримував підтримку від США, Великої Британії, Європейського Союзу та інших західних союзників. Але, як зазначається, їхній ентузіазм згасає.

росія використала б паузу для переозброєння і поповнення запасів, щоб згодом відновити повномасштабну атаку на українське суспільство. Але Україна під час цього ж перемир'я може не отримати більше грошей і зброї від Заходу. Тому припинення вогню зараз може бути рівнозначним капітуляції пізніше

- зауважує оглядач.

Зеленський зі Столтенбергом в Давосі обговорили подальше посилення української системи ППО16.01.24, 10:55 • 25171 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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