Зеленский в Давосе получит послание от Байдена с призывом перейти к обороне - СМИ

Во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в Давосе советник США по национальной безопасности Джейк Салливан передаст послание от президента Джо Байдена с призывом перейти к обороне в войне, пишет обозреватель Bloomberg в своей колонке, сообщает УНН.

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В публикации обозреватель Bloomberg пишет, что в Белом доме хотят, чтобы Украина изменила стратегию борьбы с российскими оккупантами - от наступления к обороне.

Колумнист считает, что Зеленский понимает, почему это имеет смысл, хотя ему не понравится это слышать или говорить об этом публично. Поэтому он должен попросить Джейка Салливана ответить Байдену и напомнить Конгрессу США, что Украина сможет должным образом защитить себя только тогда, когда Соединенные Штаты и их союзники будут гарантировать получение Киевом необходимых средств для этого.

Как пишется в колонке, путин понял тактические преимущества обороны: он фактически приказал своей армии приостановить завоевания и удерживать земли, которые она занимает. Кроме того, в 2024 году кремль потратит 8% ВВП на свою армию, что превысит социальные расходы впервые со времен распада Советского Союза.

В статье говорится, что Украина имеет меньшие ресурсы. В течение прошлого года Киев получал поддержку от США, Великобритании, Европейского Союза и других западных союзников. Но, как отмечается, их энтузиазм угасает.

россия использовала бы паузу для перевооружения и пополнения запасов, чтобы впоследствии возобновить полномасштабную атаку на украинское общество. Но Украина во время этого же перемирия может не получить больше денег и оружия от Запада. Поэтому прекращение огня сейчас может быть равнозначным капитуляции позже - замечает обозреватель.

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