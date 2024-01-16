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Зеленский со Столтенбергом в Давосе обсудили дальнейшее усиление украинской системы ПВО

Киев  •  УНН

16 январь 2024, 08:55  •  14230 просмотра

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Президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили усиление системы противовоздушной обороны Украины, среди других вопросов безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил, в частности, усиление украинской системы противовоздушной обороны и работу с партнерами над соглашениями по безопасности, которые будут действовать до вступления Украины в НАТО, сообщает УНН.

Начал работу в Давосе со встречи с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Обсудили много важных вопросов

- написал Зеленский в соцсетях.

Как сообщается, Зеленский со Столтенбергом обсудили ситуацию на поле боя, оборонные потребности Украины, "дальнейшее усиление украинской системы противовоздушной обороны, подготовка следующего саммита НАТО в Вашингтоне, работа с партнерами над двусторонними соглашениями по безопасности в рамках декларации G7, которые будут действовать до вступления Украины в НАТО".

Президент поблагодарил Столтенберга за устойчивую поддержку Украины в защите от российского вторжения.

Ранее УНН сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Политика
Зеленський зі Столтенбергом в Давосі обговорили подальше посилення української системи ППО
Zelenskyy and Stoltenberg discuss further strengthening of Ukraine's air defense system in Davos
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Зеленский со Столтенбергом в Давосе обсудили дальнейшее усиление украинской системы ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили усиление системы противовоздушной обороны Украины, среди других вопросов безопасности.

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