Зеленский со Столтенбергом в Давосе обсудили дальнейшее усиление украинской системы ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил, в частности, усиление украинской системы противовоздушной обороны и работу с партнерами над соглашениями по безопасности, которые будут действовать до вступления Украины в НАТО, сообщает УНН.

Начал работу в Давосе со встречи с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Обсудили много важных вопросов - написал Зеленский в соцсетях.

Как сообщается, Зеленский со Столтенбергом обсудили ситуацию на поле боя, оборонные потребности Украины, "дальнейшее усиление украинской системы противовоздушной обороны, подготовка следующего саммита НАТО в Вашингтоне, работа с партнерами над двусторонними соглашениями по безопасности в рамках декларации G7, которые будут действовать до вступления Украины в НАТО".

Президент поблагодарил Столтенберга за устойчивую поддержку Украины в защите от российского вторжения.

Ранее УНН сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.