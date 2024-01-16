Зеленский со Столтенбергом в Давосе обсудили дальнейшее усиление украинской системы ПВО
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили усиление системы противовоздушной обороны Украины, среди других вопросов безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил, в частности, усиление украинской системы противовоздушной обороны и работу с партнерами над соглашениями по безопасности, которые будут действовать до вступления Украины в НАТО, сообщает УНН.
Начал работу в Давосе со встречи с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Обсудили много важных вопросов
Как сообщается, Зеленский со Столтенбергом обсудили ситуацию на поле боя, оборонные потребности Украины, "дальнейшее усиление украинской системы противовоздушной обороны, подготовка следующего саммита НАТО в Вашингтоне, работа с партнерами над двусторонними соглашениями по безопасности в рамках декларации G7, которые будут действовать до вступления Украины в НАТО".
Президент поблагодарил Столтенберга за устойчивую поддержку Украины в защите от российского вторжения.
Ранее УНН сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Зеленский со Столтенбергом в Давосе обсудили дальнейшее усиление украинской системы ПВО
Президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили усиление системы противовоздушной обороны Украины, среди других вопросов безопасности.
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