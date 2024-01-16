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29 березня, 17:57 • 103220 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 120149 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 120057 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 158522 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

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29 березня, 07:30 • 134566 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 130508 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 142987 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 145415 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 387281 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

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28 березня, 12:49 • 172415 перегляди

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Давос: Зеленський зустрівся зі Столтенбергом

Давос: Зеленський зустрівся зі Столтенбергом

Київ • УНН

 • 31069 перегляди

Президент України Володимир Зеленський і Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердили спільну протидію російській агресії та заявили, що майбутнє України - в НАТО.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, про що свідчить їхнє спільне в Instragam повідомлення з Давоса, передає УНН.

Деталі

"Ми рішуче протистоїмо російській агресії. Майбутнє України – в НАТО. Разом ми сильніші!" - ідеться в спільному дописі Зеленського та Столтенберга.

Доповнення

Раніше Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна, як ніхто, заслуговує на запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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