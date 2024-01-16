Давос: Зеленський зустрівся зі Столтенбергом
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський і Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердили спільну протидію російській агресії та заявили, що майбутнє України - в НАТО.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, про що свідчить їхнє спільне в Instragam повідомлення з Давоса, передає УНН.
Деталі
"Ми рішуче протистоїмо російській агресії. Майбутнє України – в НАТО. Разом ми сильніші!" - ідеться в спільному дописі Зеленського та Столтенберга.
Доповнення
Раніше Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна, як ніхто, заслуговує на запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні.