Давос: Зеленський зустрівся зі Столтенбергом

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, про що свідчить їхнє спільне в Instragam повідомлення з Давоса, передає УНН.

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"Ми рішуче протистоїмо російській агресії. Майбутнє України – в НАТО. Разом ми сильніші!" - ідеться в спільному дописі Зеленського та Столтенберга.

Доповнення

Раніше Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна, як ніхто, заслуговує на запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні.