Давос: Зеленский встретился со Столтенбергом
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердили совместное противодействие российской агрессии и заявили, что будущее Украины - в НАТО.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, о чем свидетельствует их совместное в Instragam сообщение из Давоса, передает УНН.
Детали
"Мы решительно противостоим российской агрессии. Будущее Украины - в НАТО. Вместе мы сильнее!" - говорится в совместном сообщении Зеленского и Столтенберга.
Дополнение
Ранее Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина, как никто, заслуживает приглашения в НАТО на саммите в Вашингтоне.
Давос: Зеленский встретился со Столтенбергом
Президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердили совместное противодействие российской агрессии и заявили, что будущее Украины - в НАТО.
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