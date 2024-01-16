Давос: Зеленский встретился со Столтенбергом

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, о чем свидетельствует их совместное в Instragam сообщение из Давоса, передает УНН.

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"Мы решительно противостоим российской агрессии. Будущее Украины - в НАТО. Вместе мы сильнее!" - говорится в совместном сообщении Зеленского и Столтенберга.

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Ранее Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина, как никто, заслуживает приглашения в НАТО на саммите в Вашингтоне.