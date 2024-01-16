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Зеленський зі Столтенбергом в Давосі обговорили подальше посилення української системи ППО

Зеленський зі Столтенбергом в Давосі обговорили подальше посилення української системи ППО

Київ • УНН

 • 25171 перегляди

Президент України Володимир Зеленський та Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорили посилення системи протиповітряної оборони України, серед інших питань безпеки.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом обговорив, зокрема, посилення української системи протиповітряної оборони та роботу з партнерами над угодами щодо безпеки, які діятимуть до вступу України в НАТО, повідомляє УНН.

Розпочав роботу в Давосі із зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Обговорили багато важливих питань

- написав Зеленський у соцмережах.

Як повідомляється, Зеленський зі Столтенбергом обговорили ситуацію на полі бою, оборонні потреби України, "подальше посилення української системи протиповітряної оборони, підготовка наступного саміту НАТО у Вашингтоні, робота з партнерами над двосторонніми безпековими угодами в межах декларації G7, які діятимуть до вступу України в НАТО".

Президент подякував Столтенбергу за стійку підтримку України в захисті від російського вторгнення.

Раніше УНН повідомляв, що Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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