Зеленський зі Столтенбергом в Давосі обговорили подальше посилення української системи ППО
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський та Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорили посилення системи протиповітряної оборони України, серед інших питань безпеки.
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом обговорив, зокрема, посилення української системи протиповітряної оборони та роботу з партнерами над угодами щодо безпеки, які діятимуть до вступу України в НАТО, повідомляє УНН.
Розпочав роботу в Давосі із зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Обговорили багато важливих питань
Як повідомляється, Зеленський зі Столтенбергом обговорили ситуацію на полі бою, оборонні потреби України, "подальше посилення української системи протиповітряної оборони, підготовка наступного саміту НАТО у Вашингтоні, робота з партнерами над двосторонніми безпековими угодами в межах декларації G7, які діятимуть до вступу України в НАТО".
Президент подякував Столтенбергу за стійку підтримку України в захисті від російського вторгнення.
Раніше УНН повідомляв, що Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.