Ермак в Давосе обсудил с советником президента США по нацбезопасности Салливаном оборонные потребности Украины

На полях заседания Всемирного экономического форума в Давосе глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак встретился с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Чиновники обсудили, в частности ситуацию на фронте и оборонные потребности Украины, сообщает УНН.

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В Давосе встретились с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Это большой друг Украины, который за это время также стал моим хорошим другом. За эти годы работы мы выработали очень системный и эффективный механизм взаимодействия - заявил Ермак.

Он отметил, с самого начала широкомасштабного вторжения Украина с Салливаном на связи 24/7.

"А сколько уничтоженной российской бронетехники стоит в полях благодаря оружию, о котором удалось быстро договориться. И будет еще", - указал Ермак.

Чиновники обсудили ситуацию на фронте, оборонные потребности Украины и работу по украинской Формуле мира.

Также глава Офиса Президента поблагодарил Салливана за помощь нашему государству.

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