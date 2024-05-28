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У Німеччині передумали відновлювати військовий призов

У Німеччині передумали відновлювати військовий призов

Київ • УНН

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус представив план створення нової моделі військової служби, що базуватиметься переважно на добровільній службі, без відновлення обов'язкового військового призову.

Питання повернення до обов'язкового  військового призову в НІмеччині не було у презентації міністра оборони Бориса Пісторіуса, який напередодні представив  план зі створення нової військової служби. Пісторіус презентував модель, яка значною мірою заснована на добровільній службі. Про це УНН повідомляє із посиланням на SPIEGEL. 

Деталі 

Міністр оборони Борис Пісторіус у понеділок. 27 травня, уперше представив основні положення своїх планів зі створення нової військової служби.

Як повідомляє SPIEGEL, він представив модель, яка значною мірою заснована на добровільній службі. Замість обов'язкової військової служби в майбутньому молодих людей будуть переконувати йти добровольцями в бундесвер за допомогою таких стимулів, як безкоштовні водійські права.

Однак повернення до обов'язкової військової служби, було у презентації Пісторіуса, зазначає видання. Слово "призов" навіть не було згадано. 

Натомість міністр подумує про те, щоб у майбутньому організувати всім повнолітнім німцям щось на кшталт призовної анкети, в якій вони повинні будуть надати інформацію про свою фізичну підготовку. Для цього заходу йому доведеться лише змінити деякі правила захисту даних. 

Модель, яку задумав Пісторіус, є лише розширенням цієї добровільної служби в Бундесвері.

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Крім ідеї оплати водійських прав молодих новобранців, німецьке міністерство оборони розглядає й інші моделі заохочення. Наприклад, можна буде полегшити доступ до університетських курсів для людей, які пройшли добровільну військову службу, а як заходи також розглядаються знижки на погашення студентських кредитів і мовні курси. Очікується, що нова служба триватиме близько дванадцяти місяців.

Наразі в армії ФРН  служать близько 181 500 солдатів, а до 2031 року їхня кількість має сягнути 203 000. 

Нагадаємо 

У квітні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про реорганізацію збройних сил країни, щоб зробити їх придатними для ведення війни на тлі агресії рф. 

Міністр тоді також сказав: "Ми розглянули питання про відновлення обов'язкової військової служби", хоча наразі це питання не розглядається.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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