Німеччина виділяє мільйони на гуманітарну допомогу Україні, зокрема для окупованих росією регіонів
Київ • УНН
Німеччина виділяє 60 мільйонів євро на гуманітарну допомогу Україні, зокрема окупованим росією регіонам на сході країни, оскільки через окупацію, що триває вже понад два з половиною роки, людям там не вистачає найнеобхіднішого.
Німеччина виділяє 60 мільйонів євро на гуманітарну допомогу для України, зокрема для регіонів, що знаходяться під російською окупацією. Про це заявила глава МЗС Німеччині Анналена Бербок пише t-online, передає УНН.
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Федеральний уряд (Німеччини - ред.) продовжує надавати гуманітарну допомогу людям на окупованій росією частині сходу України. Загалом Німеччина надає 60 мільйонів євро, особливо для сходу України
За її словами, на окупованих росією територіях людям бракує всього, тож Німеччина за підтримки волонтерів намагається доставити у ці регіони допомогу.
Понад два з половиною роки люди страждають під російсько-терористичною окупацією. Разом із міжнародними акторами федеральний уряд намагається доставити туди гуманітарну допомогу
Нагадаємо
Все більша частина громадян ЄС висловлює солідарність з Україною, у списку п'ятнадцяти найважливіших проблем, які стоять перед ЄС, війна в Україні займає одне з ключових місць.
Так дев'ять з десяти європейців підтримують надання гуманітарної допомоги та прийняття біженців з України на тлі російського вторгнення.