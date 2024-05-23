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Дев’ять із десяти європейців підтримують надання гуманітарної допомоги українцям

Дев’ять із десяти європейців підтримують надання гуманітарної допомоги українцям

Київ • УНН

 • 28054 перегляди

Дев'ять з десяти європейців підтримують надання гуманітарної допомоги та прийняття біженців з України на тлі російського вторгнення.

Все більша частина громадян ЄС висловлює солідарність з Україною, у списку п'ятнадцяти найважливіших проблем, які стоять перед ЄС, війна в Україні займає одне з ключових місць. Про це свідчать результати нового опитування Євробарометра, пише УНН.

У контексті російсько-української війни, дев'ять із десяти громадян ЄС висловлює підтримку українцям: 87% підтримують надання гуманітарної допомоги потерпілим від війни, а 83% схвалюють прийняття біженців з України у Європейському Союзі. 

Також 72% опитаних підтримують економічні санкції проти російського уряду, компаній та окремих осіб, а 70% згодні з наданням фінансової підтримки Україні. Ще 60% виступають за надання Україні статусу кандидата у члени ЄС та за фінансування ЄС закупівель військової техніки для України.

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Серед останніх криз, вторгнення росії в Україну найбільше вплинуло на те, як громадяни ЄС дивляться в майбутнє (42%), за ним йдуть пандемія та інші кризи в галузі охорони здоров'я (34%) та економічна та фінансова криза (23%).

Також у списку п'ятнадцяти найважливіших проблем, які стоять перед ЄС, війна в Україні посідає одне з двох провідних місць, набравши 35% преференцій, що на 7 відсоткових пунктів більше порівняно з листопадом минулого року. 

За нею йдуть проблеми, такі як імміграція (24%), міжнародна ситуація (22%) та інфляція (19%). 

Водночас, інфляція залишається найбільш актуальною проблемою для окремих країн, з показником 38%, хоча і відмічається зниження на шість відсоткових пунктів з моменту останнього опитування.

Нагадаємо

ЄС прагне взяти на себе більшу відповідальність за безпеку і оборону, включаючи створення внутрішнього оборонного ринку, розширення виробничих потужностей, сприяння спільним закупівлям і фінансування великих європейських флагманських проектів, таких як щит протиповітряної оборони ЄС і поліпшення кібербезпеки.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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