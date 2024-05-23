Девять из десяти европейцев поддерживают предоставление гуманитарной помощи украинцам

Все большая часть граждан ЕС выражает солидарность с Украиной, в списке пятнадцати важнейших проблем, которые стоят перед ЕС, война в Украине занимает одно из ключевых мест. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Евробарометра, пишет УНН.

В контексте российско-украинской войны, девять из десяти граждан ЕС выражает поддержку украинцам: 87% поддерживают предоставление гуманитарной помощи пострадавшим от войны, а 83% одобряют принятие беженцев из Украины в Европейском Союзе.

Также 72% опрошенных поддерживают экономические санкции против российского правительства, компаний и отдельных лиц, а 70% согласны с предоставлением финансовой поддержки Украине. Еще 60% выступают за предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС и за финансирование ЕС закупок военной техники для Украины.

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Среди последних кризисов, вторжение России в Украину больше всего повлияло на то, как граждане ЕС смотрят в будущее (42%), за ним следуют пандемия и другие кризисы в области здравоохранения (34%) и экономический и финансовый кризис (23%).

Также в списке пятнадцати важнейших проблем, стоящих перед ЕС, война в Украине занимает одно из двух ведущих мест, набрав 35% преференций, что на 7 процентных пунктов больше по сравнению с ноябрем прошлого года.

За ней следуют проблемы, такие как иммиграция (24%), международная ситуация (22%) и инфляция (19%).

В то же время, инфляция остается наиболее актуальной проблемой для отдельных стран, с показателем 38%, хотя и отмечается снижение на шесть процентных пунктов с момента последнего опроса.

Напомним

ЕС стремится взять на себя большую ответственность за безопасность и оборону, включая создание внутреннего оборонного рынка, расширение производственных мощностей, содействие совместным закупкам и финансирование крупных европейских флагманских проектов, таких как щит противовоздушной обороны ЕС и улучшение кибербезопасности.