ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Сенат Польши одобрил законопроект о помощи украинским беженцам: что он предусматривает

Сенат Польши одобрил законопроект о помощи украинским беженцам: что он предусматривает

Киев  •  УНН

23 мая 2024, 12:46  •  8103 просмотра

Read in English

Сенат Польши принял законопроект о продлении временной защиты и помощи украинским беженцам, которые спасаются от российского вторжения, до 30 сентября 2025 года, включая доступ к медицинским и социальным выплатам, жилью и образовательным стипендиям.

Польский Сенат на своем заседании принял законопроект о продлении пребывания и помощи украинцам, прибывшим в Польшу после полномасштабного вторжения рф.  Теперь его должен подписать президент страны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт Сената. 

Детали 

Как сообщается, Сенат рассмотрел и проголосовал за законопроект, который предусматривает продление с 30 июня 2024 года до 30 сентября 2025 года действия временной защиты для граждан Украины, которые были вынуждены покинуть свою страну в результате войны. 

Также продлен на 4 месяца срок подачи документов для получения условного права на занятие профессией врача, стоматолога, медицинской сестры и акушерки.  Был расширен доступ к медицинским, семейным и социальным выплатам, и возможность проживания в коллективных средствах размещения. 

Кроме того, предусматривается отмена льгот, связанных с компенсацией расходов на проживание и питание беженцев войны, которые несут владельцы частных помещений, а также одноразовой денежной помощи для граждан Украины в размере 300 злотых.

Премьер Ирландии заявил о планах сократить помощь украинским беженцам13 мая 2024, 14:13 • 25070 просмотров

С 2025/26 учебного года образовательная помощь, так называемая «800 плюс», для украинских детей будет выплачиваться, если они получают обязательное образование. Для участия в дополнительных бесплатных занятиях по польскому языку устанавливается максимальный срок - 36 месяцев. 

Согласно закону, с 1 июля 2024 года финансирование поддержки в виде проживания и питания беженцев из Украины, которые находятся в особо сложной ситуации, будет возможным только на основании подписанного соглашения с местным воеводой. 

Напомним 

15 мая Сейм Польши поддержал изменения в закон о помощи украинским беженцам. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Наши за границей
ukrainaУкраина
polshaПольша
Эксклюзив
Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
  •  100844 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

Эксклюзив
Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»
  •  105740 просмотра

Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»

Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
22 мая 2024, 10:38  •  144669 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
22 мая 2024, 09:04  •  141059 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
22 мая 2024, 08:20  •  134586 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
22 мая 2024, 08:18  •  115005 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  121276 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  117291 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  120619 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113909 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Новости по теме
Сенат Польши одобрил законопроект о помощи украинским беженцам: что он предусматривает

Сенат Польши одобрил законопроект о помощи украинским беженцам: что он предусматривает

  •  8103 просмотра
Рада поддержала штрафы для должников, которые не выполняют решения суда: достигают 121 тыс. грн

Рада поддержала штрафы для должников, которые не выполняют решения суда: достигают 121 тыс. грн

  •  9411 просмотра
Ударные дроны уже достигли Казани и Нижнекамска: в Татарстане продолжается операция ГУР, главная цель - объекты впк рф

Ударные дроны уже достигли Казани и Нижнекамска: в Татарстане продолжается операция ГУР, главная цель - объекты впк рф

  •  8255 просмотра
Украинские спортсмены получили 78 лицензий на участие в Олимпийских играх

Украинские спортсмены получили 78 лицензий на участие в Олимпийских играх

  •  6749 просмотра
У нефтяного танкера российского «теневого флота» отказал двигатель в турецком проливе

У нефтяного танкера российского «теневого флота» отказал двигатель в турецком проливе

  •  8754 просмотра
Навел российские ракеты на Яворовский полигон: экс-сотрудник кгб получил 15 лет тюрьмы

Навел российские ракеты на Яворовский полигон: экс-сотрудник кгб получил 15 лет тюрьмы

  •  8691 просмотра
В Николаеве разоблачили наркоторговца: у мужчины изъяли препараты на 2,5 миллиона гривен

В Николаеве разоблачили наркоторговца: у мужчины изъяли препараты на 2,5 миллиона гривен

  •  7501 просмотра
В Харькове до 17 увеличилось количество пострадавших из-за атаки рф: Клименко показал пожар на месте удара

В Харькове до 17 увеличилось количество пострадавших из-за атаки рф: Клименко показал пожар на месте удара

  •  9392 просмотра
ЗАЭС снова на грани блэкаута, работает только одна линия питания

ЗАЭС снова на грани блэкаута, работает только одна линия питания

  •  8159 просмотра
Украина будет продолжать развивать силы украинской морской пехоты - Зеленский

Украина будет продолжать развивать силы украинской морской пехоты - Зеленский

  •  11659 просмотра

Популярные

В Харькове прогремело около десяти взрывов

В Харькове прогремело около десяти взрывов

  •  102072 просмотра
Буданов регулярно участвует в операциях ГУР - Юсов

Буданов регулярно участвует в операциях ГУР - Юсов

  •  93348 просмотра
В Украине применяются ограничения электроснабжения, идет аварийная помощь из ЕС - Минэнерго

В Украине применяются ограничения электроснабжения, идет аварийная помощь из ЕС - Минэнерго

  •  79654 просмотра
Платформа «Х» Илона Маска скоро отменит публичные ругательства

Платформа «Х» Илона Маска скоро отменит публичные ругательства

  •  114436 просмотра
Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

  •  148779 просмотра

Публикации

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

  •  148779 просмотра
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

22 мая 2024, 06:00  •  191508 просмотра
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  291171 просмотра
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

20 мая 2024, 08:03  •  275607 просмотра
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  467302 просмотра

Сенат Польши одобрил законопроект о помощи украинским беженцам: что он предусматривает

Сенат Польши принял законопроект о продлении временной защиты и помощи украинским беженцам, которые спасаются от российского вторжения, до 30 сентября 2025 года, включая доступ к медицинским и социальным выплатам, жилью и образовательным стипендиям.

Наши за границей •   •  8103 просмотра
Сенат Польши одобрил законопроект о помощи украинским беженцам: что он предусматривает

Рада поддержала штрафы для должников, которые не выполняют решения суда: достигают 121 тыс. грн

Верховная Рада приняла законопроект, который позволяет судам накладывать на должников штрафы объемом от 60 000 до 121 000 гривен за невыполнение судебных решений.

политика •   •  9411 просмотра
Рада поддержала штрафы для должников, которые не выполняют решения суда: достигают 121 тыс. грн

Ударные дроны уже достигли Казани и Нижнекамска: в Татарстане продолжается операция ГУР, главная цель - объекты впк рф

Штурмовые беспилотники достигли стратегически важных промышленных объектов в Казани и Нижнекамске (россия), вызвав взрывы и эвакуацию людей.

Война •   •  8255 просмотра
Ударные дроны уже достигли Казани и Нижнекамска: в Татарстане продолжается операция ГУР, главная цель - объекты впк рф

Украинские спортсмены получили 78 лицензий на участие в Олимпийских играх

Украинские спортсмены получили 78 лицензий и 99 спортсменов примут участие в Олимпийских играх 2024 года во Франции, причем ожидается, что после завершения отборочных соревнований через месяц будет получено еще больше лицензий.

спорт •   •  6749 просмотра
Украинские спортсмены получили 78 лицензий на участие в Олимпийских играх

У нефтяного танкера российского «теневого флота» отказал двигатель в турецком проливе

У российского нефтяного танкера во время прохождения через турецкие проливы Дарданеллы вышел из строя двигатель, что временно заблокировало морское движение на три часа.

Экономика •   •  8754 просмотра
У нефтяного танкера российского «теневого флота» отказал двигатель в турецком проливе

Навел российские ракеты на Яворовский полигон: экс-сотрудник кгб получил 15 лет тюрьмы

Бывшего офицера кгб приговорили к 15 годам заключения за предоставление разведывательных данных россии, на основании которых 13 марта 2022 года был нанесен ракетный удар по Яворовскому военному полигону во Львовской области.

Война •   •  8691 просмотра
Навел российские ракеты на Яворовский полигон: экс-сотрудник кгб получил 15 лет тюрьмы

В Николаеве разоблачили наркоторговца: у мужчины изъяли препараты на 2,5 миллиона гривен

В Николаеве полиция разоблачила 27-летнего мужчину, который сбывал наркотики через мессенджер на сумму более 2 500 000 грн. Во время обыска у него изъяли каннабис, наркотики и упаковочные материалы, а подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

Криминал и ЧП •   •  7501 просмотра
В Николаеве разоблачили наркоторговца: у мужчины изъяли препараты на 2,5 миллиона гривен

В Харькове до 17 увеличилось количество пострадавших из-за атаки рф: Клименко показал пожар на месте удара

17 человек погибли и 7 получили ранения в результате российского удара по Харькову, повлекшего крупный пожар на полиграфическом предприятии.

Общество •   •  9392 просмотра
В Харькове до 17 увеличилось количество пострадавших из-за атаки рф: Клименко показал пожар на месте удара

ЗАЭС снова на грани блэкаута, работает только одна линия питания

Запорожская атомная электростанция снова оказалась на грани обесточивания, поскольку только одна линия электропередач соединяет ее с энергосистемой Украины. Энергоатом напомнил, что с начала российской оккупации Запорожская АЭС уже пережила восемь полных блэкаутов и один частичный - с запуском аварийных дизель-генераторов и систем безопасности.

Война •   •  8159 просмотра
ЗАЭС снова на грани блэкаута, работает только одна линия питания

Украина будет продолжать развивать силы украинской морской пехоты - Зеленский

Украина будет продолжать развивать силы украинской морской пехоты - особого рода войск, которые своей храбростью, преданностью и стратегическими битвами на юге и востоке существенно повлияли на войну против российской агрессии.

Война •   •  11659 просмотра
Украина будет продолжать развивать силы украинской морской пехоты - Зеленский