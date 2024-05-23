Сенат Польши одобрил законопроект о помощи украинским беженцам: что он предусматривает
Киев • УНН
Сенат Польши принял законопроект о продлении временной защиты и помощи украинским беженцам, которые спасаются от российского вторжения, до 30 сентября 2025 года, включая доступ к медицинским и социальным выплатам, жилью и образовательным стипендиям.
Польский Сенат на своем заседании принял законопроект о продлении пребывания и помощи украинцам, прибывшим в Польшу после полномасштабного вторжения рф. Теперь его должен подписать президент страны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт Сената.
Детали
Как сообщается, Сенат рассмотрел и проголосовал за законопроект, который предусматривает продление с 30 июня 2024 года до 30 сентября 2025 года действия временной защиты для граждан Украины, которые были вынуждены покинуть свою страну в результате войны.
Также продлен на 4 месяца срок подачи документов для получения условного права на занятие профессией врача, стоматолога, медицинской сестры и акушерки. Был расширен доступ к медицинским, семейным и социальным выплатам, и возможность проживания в коллективных средствах размещения.
Кроме того, предусматривается отмена льгот, связанных с компенсацией расходов на проживание и питание беженцев войны, которые несут владельцы частных помещений, а также одноразовой денежной помощи для граждан Украины в размере 300 злотых.
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С 2025/26 учебного года образовательная помощь, так называемая «800 плюс», для украинских детей будет выплачиваться, если они получают обязательное образование. Для участия в дополнительных бесплатных занятиях по польскому языку устанавливается максимальный срок - 36 месяцев.
Согласно закону, с 1 июля 2024 года финансирование поддержки в виде проживания и питания беженцев из Украины, которые находятся в особо сложной ситуации, будет возможным только на основании подписанного соглашения с местным воеводой.
Напомним
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