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Сейм Польщі схвалив поправки до закону про допомогу українським біженцям

Сейм Польщі схвалив поправки до закону про допомогу українським біженцям

Київ • УНН

 • 56126 перегляди

Польський Сейм продовжив легальне перебування українських біженців до 30 вересня 2025 року, а також схвалив поправки, що передбачають подальшу допомогу та доступ до послуг.

15 травня Сейм Польщі підтримав зміни до закону про допомогу українським біженцям. Про це повідомляє RMF24, передає УНН.

Деталі

За внесення змін до закону проголосував 381 нардеп, 19 були проти, 20 утрималися.

Ухвалені зміни стосуються продовження на чотири місяці терміну подання заявок на  умовне право на заняття професією лікаря, стоматолога, медичної сестри та акушерки , а також затвердження посвідчень громадянина країни, яка припинила міжнародний договір про їх взаємне визнання.

З-поміж змін:

  • продовження легальності перебування для українців до 30 вересня 2025 року. Це стосується тих громадян, котрі отримали, зокрема, номер PESEL UKR і прив'язування платежів з наступного року по програмі "800 плюс" на обов'язкову шкільну освіту для українських дітей;
  • розширення доступу до медичної, сімейної та соціальної допомоги, та можливості проживання в колективних засобах розміщення;
  • збільшення до 36 місяців періоду, протягом якого студенти можуть відвідувати додаткові безкоштовні уроки польської мови. Рішення також поширюватиметься на учнів, які почали відвідувати заняття у 2022/2023 та 2023/2024 навчальних роках;
  • з 1 липня фінансування підтримки у вигляді проживання та харчування біженців, які перебувають в особливо складній ситуації, буде можливим лише на підставі підписаного договору з органом місцевого самоврядування;
  • скасування пільг, пов'язаних із компенсацією витрат на проживання та харчування біженців, що їх зазнали власники житла;
  • 1 липня також закінчується термін підтримки фінансування фотографування та одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих.

Закон, за винятком деяких положень, набуде чинності 1 липня. Тепер його обговорюватимуть у Сенаті.

Сейм Польщі ухвалив резолюцію щодо санкцій на агропродукцію з рф і білорусі08.03.24, 13:18 • 38473 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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