Сейм Польши одобрил поправки к закону о помощи украинским беженцам

15 мая Сейм Польши поддержал изменения в закон о помощи украинским беженцам. Об этом сообщает RMF24, передает УНН.

Детали

За внесение изменений в закон проголосовал 381 нардеп, 19 были против, 20 воздержались.

Принятые изменения касаются продления на четыре месяца срока подачи заявок на условное право на занятие профессией врача, стоматолога, медицинской сестры и акушерки, а также утверждения удостоверений гражданина страны, которая прекратила международный договор об их взаимном признании.

Среди изменений:

продление легальности пребывания для украинцев до 30 сентября 2025 года. Это касается тех граждан, которые получили, в частности, номер PESEL UKR и привязки платежей со следующего года по программе "800 плюс" на обязательное школьное образование для украинских детей;

расширение доступа к медицинской, семейной и социальной помощи, и возможности проживания в коллективных средствах размещения;

увеличение до 36 месяцев периода, в течение которого студенты могут посещать дополнительные бесплатные уроки польского языка. Решение также будет распространяться на учеников, которые начали посещать занятия в 2022/2023 и 2023/2024 учебных годах;

с 1 июля финансирование поддержки в виде проживания и питания беженцев, находящихся в особо сложной ситуации, будет возможным только на основании подписанного договора с органом местного самоуправления;

отмена льгот, связанных с компенсацией расходов на проживание и питание беженцев, которые понесли владельцы жилья;

1 июля также истекает срок поддержки финансирования фотографирования и одноразовой денежной помощи в размере 300 злотых.

Закон, за исключением некоторых положений, вступит в силу 1 июля. Теперь его будут обсуждать в Сенате.

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