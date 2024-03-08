Сейм Польши принял резолюцию по санкциям на агропродукцию из рф и белоруссии
Киев • УНН
Польский Сейм принял резолюцию, в которой призвал Европейскую комиссию ввести санкции на импорт российской и белорусской сельскохозяйственной продукции в ЕС.
Сейм Польши принял резолюцию о введении санкций в связи с импортом российских и белорусских продовольствия и сельскохозяйственной продукции в ЕС. Документ призывает Еврокомиссию ввести санкции на импорт российского и белорусского продовольствия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Polskie Radio.
Детали
"За" документ проголосовал 441 депутат, еще двое воздержались от голосования.
В резолюции польский Сейм указывает, что импорт сельскохозяйственной продукции из россии и республики беларусь продолжает приносить огромные доходы производителям, торговцам и бюджетам этих стран.
Представляя позицию "Гражданской коалиции", депутат Марта Вцисло отметила, что Польша должна убеждать все европейское сообщество противостоять режимам и быть солидарной с Украиной, однако, не за счет аграриев.
"Резолюция отвечает потребностям польских и европейских фермеров, является голосом польского парламента, а одновременно усиливает позицию польского правительства в переговорах с Европейским Союзом. Документ призывает Евросоюз вернуться к правилам, которые действовали в торговле с Украиной и другими странами вне Сообщества до начала (полномасштабной, - ред.) войны, что соответствует основным требованиям польских фермеров", - сообщила политик.
Дополнение
Заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка заявлял, что Киев готов пойти на ограничения в торговле с ЕС, чтобы разрядить политический спор с Польшей, но при этом призывает блок запретить импорт российского зерна.
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