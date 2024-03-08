Сейм Польши принял резолюцию по санкциям на агропродукцию из рф и белоруссии

Сейм Польши принял резолюцию о введении санкций в связи с импортом российских и белорусских продовольствия и сельскохозяйственной продукции в ЕС. Документ призывает Еврокомиссию ввести санкции на импорт российского и белорусского продовольствия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Polskie Radio.

Детали

"За" документ проголосовал 441 депутат, еще двое воздержались от голосования.

В резолюции польский Сейм указывает, что импорт сельскохозяйственной продукции из россии и республики беларусь продолжает приносить огромные доходы производителям, торговцам и бюджетам этих стран.

Представляя позицию "Гражданской коалиции", депутат Марта Вцисло отметила, что Польша должна убеждать все европейское сообщество противостоять режимам и быть солидарной с Украиной, однако, не за счет аграриев.

"Резолюция отвечает потребностям польских и европейских фермеров, является голосом польского парламента, а одновременно усиливает позицию польского правительства в переговорах с Европейским Союзом. Документ призывает Евросоюз вернуться к правилам, которые действовали в торговле с Украиной и другими странами вне Сообщества до начала (полномасштабной, - ред.) войны, что соответствует основным требованиям польских фермеров", - сообщила политик.

Дополнение

Заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка заявлял, что Киев готов пойти на ограничения в торговле с ЕС, чтобы разрядить политический спор с Польшей, но при этом призывает блок запретить импорт российского зерна.