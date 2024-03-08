Сейм Польщі ухвалив резолюцію щодо санкцій на агропродукцію з рф і білорусі
Київ • УНН
Польський Сейм ухвалив резолюцію, в якій закликав Європейську комісію запровадити санкції на імпорт російської та білоруської сільськогосподарської продукції до ЄС.
Сейм Польщі ухвалив резолюцію про запровадження санкцій у зв'язку з імпортом російських і білоруських продовольства і сільськогосподарської продукції до ЄС. Документ закликає Єврокомісію запровадити санкції на імпорт російського та білоруського продовольства. Про це УНН повідомляє із посиланням на Polskie Radio.
Деталі
"За" документ проголосував 441 депутат, ще двоє утрималися від голосування.
У резолюції польський Сейм вказує, що імпорт сільськогосподарської продукції з росії та республіки білорусь продовжує приносити величезні доходи виробникам, торговцям і бюджетам цих країн.
Презентуючи позицію "Громадянської коаліції", депутатка Марта Вцісло зазначила, що Польща повинна переконувати всю європейську спільноту протистояти режимам і бути солідарнимою з Україною, однак, не за рахунок аграріїв.
"Резолюція відповідає потребам польських та європейських фермерів, є голосом польського парламенту, а водночас посилює позицію польського уряду у переговорах з Європейським Союзом. Документ закликає Євросоюз повернутися до правил, які діяли в торгівлі з Україною та іншими країнами з-поза Спільноти до початку (повномасштабної, – ред.) війни, що відповідає основним вимогам польських фермерів", - повідомила політикиня.
Доповнення
Заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка заявляв, що Київ готовий піти на обмеження в торгівлі з ЄС, щоб розрядити політичну суперечку з Польщею, але водночас закликає блок заборонити імпорт російського зерна.