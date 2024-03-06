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Україна готова до обмежень на торгівлю з ЄС для примирення з Польщею - Тарас Качка

Київ • УНН

 • 27751 перегляди

Україна готова прийняти обмеження на торгівлю з ЄС, щоб вирішити політичну суперечку з Польщею, але закликає блок заборонити імпорт російського зерна.

Україна готова до обмежень на торгівлю з ЄС для примирення з Польщею - Тарас Качка

Україна готова піти на обмеження в торгівлі з ЄС, щоб розрядити політичну суперечку з Польщею, але водночас закликає блок заборонити імпорт російського зерна.  Про це заявив заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка в інтерв'ю Financial Times, передає УНН

Деталі 

Качка заявив, що Київ виступає за введення нових обмежень на імпорт української сільськогосподарської продукції, хоча ЄС також необхідно заборонити експорт російських товарів, які все ще надходять до блоку через білорусь і країни Балтії.

"Можливо, на перехідний період такий... керований підхід до торгових потоків між Україною та ЄС - це те, що нам усім потрібно", - сказав Качка. 

Втім він додав: "Що стосується пшениці, то не Україна створює проблеми для польських фермерів, а росія".

Качка заявив, що москва "безумовно" стоїть за нападом польських фермерів минулого місяця на потяг з українським зерном, який їм вдалося перевернути і розсипати вантаж. росіяни "залучені у випадки вандалізму або саботажу, які можуть бути розцінені як ворожі по відношенню до України в цілому", - сказав він.

Качка заявив, що Київ підтримує запропоновані Брюсселем заходи щодо запровадження обмежень на імпорт яєць, м'яса птиці та цукру з червня і дозволу окремим країнам закривати свої ринки для українського зерна, за винятком транзиту в інші країни.

Він визнав, що виробництво цукру в Україні зросло з 7 000 до 500 000 тонн у період з 2022 по минулий рік. 

Як зазначає видання, нещодавно Київ також погодився переспрямувати експорт кукурудзи в Італію та Іспанію через Чорне море, а не дорогами через сусідні країни, щоб знизити напруженість. 

"Ми добровільно припинили експорт кукурудзи в усі п'ять сусідніх держав-членів. Незважаючи на це, ми експортували черговий рекорд - 15 млн тонн кукурудзи у 2023 календарному році. Отже, у нас є великий попит в інших країнах. Україна заповнила прогалини у виробництві ЄС", - сказав Качка.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск погрожує посилити ембарго на українські продовольчі товари, якщо ЄС не знайде компромісу для захисту польських фермерів.

Тетяна Краєвська

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