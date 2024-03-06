Україна готова до обмежень на торгівлю з ЄС для примирення з Польщею - Тарас Качка
Київ • УНН
Україна готова прийняти обмеження на торгівлю з ЄС, щоб вирішити політичну суперечку з Польщею, але закликає блок заборонити імпорт російського зерна.
Україна готова піти на обмеження в торгівлі з ЄС, щоб розрядити політичну суперечку з Польщею, але водночас закликає блок заборонити імпорт російського зерна. Про це заявив заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка в інтерв'ю Financial Times, передає УНН.
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Качка заявив, що Київ виступає за введення нових обмежень на імпорт української сільськогосподарської продукції, хоча ЄС також необхідно заборонити експорт російських товарів, які все ще надходять до блоку через білорусь і країни Балтії.
"Можливо, на перехідний період такий... керований підхід до торгових потоків між Україною та ЄС - це те, що нам усім потрібно", - сказав Качка.
Втім він додав: "Що стосується пшениці, то не Україна створює проблеми для польських фермерів, а росія".
Качка заявив, що москва "безумовно" стоїть за нападом польських фермерів минулого місяця на потяг з українським зерном, який їм вдалося перевернути і розсипати вантаж. росіяни "залучені у випадки вандалізму або саботажу, які можуть бути розцінені як ворожі по відношенню до України в цілому", - сказав він.
Качка заявив, що Київ підтримує запропоновані Брюсселем заходи щодо запровадження обмежень на імпорт яєць, м'яса птиці та цукру з червня і дозволу окремим країнам закривати свої ринки для українського зерна, за винятком транзиту в інші країни.
Він визнав, що виробництво цукру в Україні зросло з 7 000 до 500 000 тонн у період з 2022 по минулий рік.
Як зазначає видання, нещодавно Київ також погодився переспрямувати експорт кукурудзи в Італію та Іспанію через Чорне море, а не дорогами через сусідні країни, щоб знизити напруженість.
"Ми добровільно припинили експорт кукурудзи в усі п'ять сусідніх держав-членів. Незважаючи на це, ми експортували черговий рекорд - 15 млн тонн кукурудзи у 2023 календарному році. Отже, у нас є великий попит в інших країнах. Україна заповнила прогалини у виробництві ЄС", - сказав Качка.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск погрожує посилити ембарго на українські продовольчі товари, якщо ЄС не знайде компромісу для захисту польських фермерів.