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Украина готова к ограничениям на торговлю с ЕС для примирения с Польшей - Тарас Качка

Украина готова к ограничениям на торговлю с ЕС для примирения с Польшей - Тарас Качка

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 10:56  •  7325 просмотра

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Украина готова принять ограничения на торговлю с ЕС, чтобы решить политический спор с Польшей, но призывает блок запретить импорт российского зерна.

Украина готова пойти на ограничения в торговле с ЕС, чтобы разрядить политический спор с Польшей, но в то же время призывает блок запретить импорт российского зерна.  Об этом заявил заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка в интервью Financial Times, передает УНН

Детали 

Качка заявил, что Киев выступает за введение новых ограничений на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, хотя ЕС также необходимо запретить экспорт российских товаров, которые все еще поступают в блок через беларусь и страны Балтии.

"Возможно, на переходный период такой... управляемый подход к торговым потокам между Украиной и ЕС - это то, что нам всем нужно", - сказал Качка. 

Впрочем, он добавил: "Что касается пшеницы, то не Украина создает проблемы для польских фермеров, а россия".

Качка заявил, что москва "безусловно" стоит за нападением польских фермеров в прошлом месяце на поезд с украинским зерном, который им удалось перевернуть и рассыпать груз. россияне "вовлечены в случаи вандализма или саботажа, которые могут быть расценены как враждебные по отношению к Украине в целом", - сказал он.

Качка заявил, что Киев поддерживает предложенные Брюсселем меры по введению ограничений на импорт яиц, мяса птицы и сахара с июня и разрешения отдельным странам закрывать свои рынки для украинского зерна, за исключением транзита в другие страны.

Он признал, что производство сахара в Украине возросло с 7 000 до 500 000 тонн в период с 2022 по прошлый год. 

Как отмечает издание, недавно Киев также согласился перенаправить экспорт кукурузы в Италию и Испанию через Черное море, а не по дорогам через соседние страны, чтобы снизить напряженность. 

"Мы добровольно прекратили экспорт кукурузы во все пять соседних государств-членов. Несмотря на это, мы экспортировали очередной рекорд - 15 млн тонн кукурузы в 2023 календарном году. Итак, у нас есть большой спрос в других странах. Украина заполнила пробелы в производстве ЕС", - сказал Качка.

Напомним

Премьер-министр Польши Дональд Туск угрожает ужесточить эмбарго на украинские продовольственные товары, если ЕС не найдет компромисса для защиты польских фермеров.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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Україна готова до обмежень на торгівлю з ЄС для примирення з Польщею - Тарас Качка
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