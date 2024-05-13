Премьер Ирландии заявил о планах сократить помощь украинским беженцам

Ирландия рассматривает возможность сокращения государственной поддержки искателей убежища и беженцев, в том числе прибывших из Украины, пытаясь привести систему в большее соответствие с другими европейскими странами. Как пишет The Guardian, об этом заявил премьер-министр Саймон Харрис, передает УНН.

Детали

Ирландия рассматривает возможность сокращения государственной поддержки искателей убежища и беженцев, в том числе прибывших из Украины, с целью приведения системы в соответствие с другими европейскими странами, заявил премьер-министр Саймон Харрис.

Мы должны увидеть изменения в ряде сфер, которые привнесут то, чего, по моему мнению, не хватало ирландцам, а именно - подход, основанный на здравом смысле. Нам нужно обратить внимание на последовательность социальной помощи. Мы должны рассмотреть вклад, который люди, имеющие статус беженца, должны вносить в обеспечение жильем. Мы должны убедиться, что каждый, кто работает, работает легально, поэтому должно быть больше проверок на рабочем месте - сказал Харрис.

Он особо подчеркнул, что должен быть последовательный подход к людям, которые приезжают из Украины, и что поддержка не должна зависеть от того, когда они приехали.

Издание напоминает, что более 100 тысяч украинских беженцев стали искателями убежища в Ирландии после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

"Нейтральная - не значит равнодушная": Зеленский сообщил, что Ирландия подтвердила участие в Саммите мира