Уряд Ірланді обговорює скорочення пільг для українських біженців - ЗМІ

Ірландські міністри розглянуть питання подальшого скорочення виплат українським біженцям і зберуться, щоб обговорити комунікаційний план уряду після того, як у середу було ліквідовано одне з наметових містечок для шукачів притулку. Про це УНН пише з посиланням на The Irish Times.

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Сьогодні в Ірландії проходить засідання урядового комітету з питань міграції, на якому міністри обговорять комунікаційну стратегію уряду з питань імміграції та отримають оновлену інформацію про депортації, здійснені цього року.

Протягом останніх тижнів урядовці продовжують розглядати питання про рівень фінансової підтримки, що пропонується українським біженцям.

З посиланням на джерела в уряді повідомляється, що це питання обговорюється в рамках коаліції. Вважається, що воно може створити напруженість в уряді, оскільки джерела в Партії зелених висловили застереження щодо будь-яких планів подальшого скорочення підтримки українських біженців. Наскільки відомо, Партія зелених скептично ставиться до подальшого скорочення пільг, враховуючи зростання кількості українців, які залишають Ірландію, щоб повернутися додому.

На додаток до того, що час їхнього проживання обмежений 90 днями, новоприбулі з України мають право на зменшену щотижневу допомогу в розмірі 38,80 євро на дорослого і 29,80 євро на дитину на щоденні витрати під час перебування у визначених центрах розміщення.

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Джерело повідомило, що подальші скорочення можуть обговорюватися протягом декількох тижнів. Інше джерело підтвердило, що рівень допомоги, яка надається українським біженцям, буде частиною більш широкої дискусії.

Це сталося після того, як вчора шукачів притулку перевели з табору на Маунт-стріт до Сітівест і наметового містечка в Крукслінгу на південному заході Дубліна. У вчорашній заяві уряду йдеться про те, що в середу державні органи "зв'язалися з усіма, хто був присутній на Маунт-стріт, і запропонували їм житло. Наразі розміщено близько 290 осіб".

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