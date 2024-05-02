Правительство Ирландии обсуждает сокращение льгот для украинских беженцев - СМИ

Ирландские министры рассмотрят вопрос дальнейшего сокращения выплат украинским беженцам и соберутся, чтобы обсудить коммуникационный план правительства после того, как в среду был ликвидирован один из палаточных городков для искателей убежища. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Irish Times.

Детали

Сегодня в Ирландии проходит заседание правительственного комитета по вопросам миграции, на котором министры обсудят коммуникационную стратегию правительства по вопросам иммиграции и получат обновленную информацию о депортации, осуществленные в этом году.

В течение последних недель чиновники продолжают рассматривать вопрос об уровне финансовой поддержки, предлагаемой украинским беженцам.

Со ссылкой на источники в правительстве сообщается, что этот вопрос обсуждается в рамках коалиции. Считается, что он может создать напряженность в правительстве, поскольку источники в Партии зеленых выразили предостережение относительно любых планов дальнейшего сокращения поддержки украинских беженцев. Насколько известно, Партия зеленых скептически относится к дальнейшему сокращению льгот, учитывая рост количества украинцев, которые покидают Ирландию, чтобы вернуться домой.

В дополнение к тому, что время их проживания ограничено 90 днями, новоприбывшие из Украины имеют право на уменьшенную еженедельную помощь в размере 38,80 евро на взрослого и 29,80 евро на ребенка на ежедневные расходы во время пребывания в определенных центрах размещения.

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Источник сообщил, что дальнейшие сокращения могут обсуждаться в течение нескольких недель. Другой источник подтвердил, что уровень помощи, предоставляемой украинским беженцам, будет частью более широкой дискуссии.

Это произошло после того, как вчера искателей убежища перевели из лагеря на Маунт-стрит в Ситивест и палаточный городок в Крукслинге на юго-западе Дублина. Во вчерашнем заявлении правительства говорится, что в среду государственные органы "связались со всеми, кто присутствовал на Маунт-стрит, и предложили им жилье. В настоящее время размещено около 290 человек".

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