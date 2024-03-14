В Ирландии начали действовать новые правила для украинских беженцев, с 14 марта новоприбывших будут размещать в государственное жилье только на 90 дней. В правительстве определили пять первых центров приема. Об этом сообщает The Journal, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что новоприбывших беженцев из Украины в Ирландии будут размещать только на 90 дней в государственном жилье, на это время им будут выплачивать сокращенные выплаты - 38,80 евро на взрослого и 28,90 евро на ребенка в неделю.

Отмечается, что если беженец выезжает из государственного жилья и арендует его самостоятельно, может претендовать на более высокие выплаты. Беженцы, прибывшие ранее, и в дальнейшем будут получать 220 евро на взрослого в неделю.

В правительстве сообщили о новых центрах, где новоприбывших украинских беженцев будут размещать на 90 дней:

Баллиоган (Ballyogan Road), Дублин (вместимость: 392);

Страдбалли (Stradbally), графство Лииш, (вместимость: 950);

Фернбанк (Fernbank), Лимерик (вместимость: 250);

Панчестаун (Punchestown), графство Килдер (вместимость: 378);

центр на улице Джеральда Гриффина (Gerald Griffin Street), город Корк (вместимость: 107).

В Департаменте интеграции отметили, что в этих заведениях размещения люди будут обеспечены питанием, стиркой и другими услугами. Поддержка в этих центрах будет сосредоточена на ориентации на жизнь и работу в Ирландии, вариантах самостоятельного поиска жилья и интеграционной поддержкой.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения Ирландия потратила более 750 миллионов евро на социальные выплаты для более 110 000 украинских беженцев. Большинство средств было использовано на помощь в поиске работы и пенсии для беженцев старше 66 лет.