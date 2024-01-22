Ірландія виплатила українським біженцям понад 750 мільйонів євро соціальної допомоги

Ірландія надає прихисток понад 110 тисячам втікачам від війни в України. З початком повномасштабного вторгнення країна витратила на соціальні виплати українцям понад 750 млн євро. Про це повідомляє Dublin Live, пише УНН.

Деталі

Згідно з новими підрахунками відомства, з березня 2022 року до кінця грудня 2023 року людям із тимчасовим захистом держава виплатила 754 млн 169 тис. євро.

Зазначається, що майже дві третини цієї суми (481,6 млн євро) українці отримали у формі допомоги шукачам роботи (820 євро на місяць), а ще 81,4 млн євро перераховані через державну пенсійну схему для біженців від 66 років. Допомога на дітей (140 євро на місяць) склала 60,4 млн євро.

Також 21,4 млн євро виплатили як додаткову соціальну допомогу на конкретні витрати, які заявники не можуть покрити коштом власних коштів. Трохи менш як 2,6 млн євро з цієї суми припадало на одяг.

Українським біженцям також було виплачено майже 12,7 млн євро допомоги по інвалідності, а також майже 6,4 млн євро допомоги на догляд. Понад 51 млн євро отримали сім'ї, у яких є лише один з батьків (232 євро щотижня та до 54 євро на кожну дитину на утриманні).

Батькам також було виплачено 8,8 млн євро за схемою допомоги на одяг і взуття для повернення до навчання. Йдеться про допомогу до 385 євро на дитину у вересні, щоб допомогти з оплатою форми та взуття.

Доповнення

Оголошення про те, що права на соціальне забезпечення для тих, хто шукає міжнародного захисту з країни, буде скорочено, розкритикував Український форум, який базується в інституті політики Chatham House. Тоді в заяві було сказано, що зміни спричинять "великий стрес і занепокоєння в українській громаді", і попереджено, що "сотні" дітей можуть стати "безпритульними".

Нагадаємо

Минулого місяця уряд Ірландії оголосив, що соціальні виплати для новоприбулих з України будуть скорочені до 38,80 євро на тиждень, а державне житло надаватиметься максимум на 90 днів.



Шотландія припиняє сплачувати за житло для біженців з України