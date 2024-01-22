Ирландия выплатила украинским беженцам более 750 миллионов евро социальной помощи

Ирландия предоставляет приют более 110 тысячам беглецов от войны в Украине. С началом полномасштабного вторжения страна потратила на социальные выплаты украинцам более 750 млн евро. Об этом сообщает Dublin Live, пишет УНН.

Детали

Согласно новым подсчетам ведомства, с марта 2022 года до конца декабря 2023 года людям с временной защитой государство выплатило 754 млн 169 тыс. евро.

Отмечается, что почти две трети этой суммы (481,6 млн евро) украинцы получили в форме помощи соискателям работы (820 евро в месяц), а еще 81,4 млн евро перечислены через государственную пенсионную схему для беженцев от 66 лет. Помощь на детей (140 евро в месяц) составила 60,4 млн евро.

Также 21,4 млн евро выплатили в качестве дополнительной социальной помощи на конкретные расходы, которые заявители не могут покрыть за счет собственных средств. Чуть менее 2,6 млн евро из этой суммы приходилось на одежду.

Украинским беженцам также было выплачено почти 12,7 млн евро помощи по инвалидности, а также почти 6,4 млн евро пособия по уходу. Более 51 млн евро получили семьи, в которых есть только один из родителей (232 евро еженедельно и до 54 евро на каждого ребенка на иждивении).

Родителям также было выплачено 8,8 млн евро по схеме помощи на одежду и обувь для возвращения к учебе. Речь идет о помощи до 385 евро на ребенка в сентябре, чтобы помочь с оплатой формы и обуви.

Дополнение

Объявление о том, что права на социальное обеспечение для тех, кто ищет международной защиты из страны, будет сокращено, раскритиковал Украинский форум, который базируется в институте политики Chatham House. Тогда в заявлении было сказано, что изменения вызовут "большой стресс и беспокойство в украинской общине", и предупреждено, что "сотни" детей могут стать "беспризорными".

Напомним

В прошлом месяце правительство Ирландии объявило, что социальные выплаты для новоприбывших из Украины будут сокращены до 38,80 евро в неделю, а государственное жилье будет предоставляться максимум на 90 дней.



Шотландия прекращает платить за жилье для беженцев из Украины