Прем'єр Ірландії заявив про плани скоротити допомогу українським біженцям

Ірландія розглядає можливість скорочення державної підтримки шукачів притулку та біженців, у тому числі тих, хто прибув з України, намагаючись привести систему у більшу відповідність до інших європейських країн. Як пише The Guardian, про це заявив прем'єр-міністр Саймон Гарріс, передає УНН.

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Ірландія розглядає можливість скорочення державної підтримки шукачів притулку та біженців, у тому числі тих, хто прибув з України, з метою приведення системи у відповідність з іншими європейськими країнами, заявив прем'єр-міністр Саймон Гарріс.

Маємо побачимо зміни в низці сфер, які привнесуть те, чого, на мою думку, не вистачало ірландцям, а саме - підхід, заснований на здоровому глузді. Нам потрібно звернути увагу на послідовність соціальної допомоги. Ми повинні розглянути внесок, який люди, що мають статус біженця, повинні робити в забезпечення житлом. Ми повинні переконатися, що кожен, хто працює, працює легально, тому має бути більше перевірок на робочому місці