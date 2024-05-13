Прем'єр Ірландії заявив про плани скоротити допомогу українським біженцям
Київ • УНН
Ірландія розглядає можливість скорочення державної підтримки шукачів притулку та біженців, у тому числі з України, щоб привести свою систему у відповідність до інших європейських країн.
Ірландія розглядає можливість скорочення державної підтримки шукачів притулку та біженців, у тому числі тих, хто прибув з України, намагаючись привести систему у більшу відповідність до інших європейських країн. Як пише The Guardian, про це заявив прем'єр-міністр Саймон Гарріс, передає УНН.
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Ірландія розглядає можливість скорочення державної підтримки шукачів притулку та біженців, у тому числі тих, хто прибув з України, з метою приведення системи у відповідність з іншими європейськими країнами, заявив прем'єр-міністр Саймон Гарріс.
Маємо побачимо зміни в низці сфер, які привнесуть те, чого, на мою думку, не вистачало ірландцям, а саме - підхід, заснований на здоровому глузді. Нам потрібно звернути увагу на послідовність соціальної допомоги. Ми повинні розглянути внесок, який люди, що мають статус біженця, повинні робити в забезпечення житлом. Ми повинні переконатися, що кожен, хто працює, працює легально, тому має бути більше перевірок на робочому місці
Він особливо підкреслив, що має бути послідовний підхід до людей, які приїжджають з України, і що підтримка не повинна залежати від того, коли вони приїхали.
Видання нагадує, що понад 100 тисяч українських біженців стали шукачами притулку в Ірландії після повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року.
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