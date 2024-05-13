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Прем'єр Ірландії заявив про плани скоротити допомогу українським біженцям

Прем'єр Ірландії заявив про плани скоротити допомогу українським біженцям

Київ • УНН

 • 26772 перегляди

Ірландія розглядає можливість скорочення державної підтримки шукачів притулку та біженців, у тому числі з України, щоб привести свою систему у відповідність до інших європейських країн.

Ірландія розглядає можливість скорочення державної підтримки шукачів притулку та біженців, у тому числі тих, хто прибув з України, намагаючись привести систему у більшу відповідність до інших європейських країн. Як пише The Guardian, про це заявив прем'єр-міністр Саймон Гарріс, передає УНН.

Деталі

Ірландія розглядає можливість скорочення державної підтримки шукачів притулку та біженців, у тому числі тих, хто прибув з України, з метою приведення системи у відповідність з іншими європейськими країнами, заявив прем'єр-міністр Саймон Гарріс.

Маємо побачимо зміни в низці сфер, які привнесуть те, чого, на мою думку, не вистачало ірландцям, а саме - підхід, заснований на здоровому глузді. Нам потрібно звернути увагу на послідовність соціальної допомоги. Ми повинні розглянути внесок, який люди, що мають статус біженця, повинні робити в забезпечення житлом. Ми повинні переконатися, що кожен, хто працює, працює легально, тому має бути більше перевірок на робочому місці

- сказав Гарріс.

Він особливо підкреслив, що має бути послідовний підхід до людей, які приїжджають з України, і що підтримка не повинна залежати від того, коли вони приїхали.

Видання нагадує, що понад 100 тисяч українських біженців стали шукачами притулку в Ірландії після повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року.

"Нейтральна - не означає байдужа": Зеленський повідомив, що Ірландія підтвердила участь у Саміті миру09.05.24, 11:48 • 21457 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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