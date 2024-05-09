"Нейтральна - не означає байдужа": Зеленський повідомив, що Ірландія підтвердила участь у Саміті миру
Київ • УНН
Президент Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Ірландії Гаррісом мирні зусилля України, подякував Ірландії за гуманітарну допомогу та домовився працювати над двосторонньою угодою про безпеку відповідно до Вільнюської декларації G7.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Ірландія підтвердила участь у Саміті миру, що пройде у Швейцарії у червні, пише УНН.
Нейтральна Ірландія – не означає байдужа до несправедливості та відновлення миру. Щойно у телефонній розмові прем'єр-міністр Саймон Гарріс підтвердив особисту участь у Саміті миру
Він висловив вдячність за гуманітарну та логістичну допомогу з боку Ірландії. "Ми також обговорили перспективи співпраці в галузі розмінування", - додав Президент.
"Домовилися доручити командам якнайшвидше почати роботу над двосторонньою безпековою угодою в межах Вільнюської декларації G7", - вказав Зеленський.
Швейцарія прийме Саміт миру в Україні 15-16 червня: розповіла про запрошених та мету конференції02.05.24, 13:24 • 22914 переглядiв