"Нейтральная - не значит равнодушная": Зеленский сообщил, что Ирландия подтвердила участие в Саммите мира

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Ирландия подтвердила участие в Саммите мира, который пройдет в Швейцарии в июне, пишет УНН.

Нейтральная Ирландия - не значит равнодушная к несправедливости и восстановлению мира. Только что в телефонном разговоре премьер-министр Саймон Харрис подтвердил личное участие в Саммите мира - написал Зеленский в X.

Он выразил благодарность за гуманитарную и логистическую помощь со стороны Ирландии. "Мы также обсудили перспективы сотрудничества в области разминирования", - добавил Президент.

"Договорились поручить командам как можно быстрее начать работу над двусторонним соглашением по безопасности в рамках Вильнюсской декларации G7", - указал Зеленский.

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