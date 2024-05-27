Германия выделяет миллионы на гуманитарную помощь Украине, в частности для оккупированных россией регионов

Германия выделяет 60 миллионов евро на гуманитарную помощь для Украины, в частности для регионов, находящихся под российской оккупацией. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок пишет t-online, передает УНН.

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Федеральное правительство (Германии - ред.) продолжает оказывать гуманитарную помощь людям на оккупированной Россией части востока Украины. В целом Германия предоставляет 60 миллионов евро, особенно для востока Украины - заявила Бербок перед дискуссией с руководителями ведомств ЕС в Брюсселе.

По ее словам, на оккупированных Россией территориях людям не хватает всего, поэтому Германия при поддержке волонтеров пытается доставить в эти регионы помощь.

Более двух с половиной лет люди страдают под российско-террористической оккупацией. Вместе с международными акторами федеральное правительство пытается доставить туда гуманитарную помощь - рассказала глава МИД Германии.

Напомним

Все большая часть граждан ЕС выражает солидарность с Украиной, в списке пятнадцати важнейших проблем, которые стоят перед ЕС, война в Украине занимает одно из ключевых мест.

Так девять из десяти европейцев поддерживают предоставление гуманитарной помощи и принятие беженцев из Украины на фоне российского вторжения.