Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена
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Германия выделяет миллионы на гуманитарную помощь Украине, в частности для оккупированных россией регионов
Германия выделяет 60 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине, в частности оккупированным Россией регионам на востоке страны, поскольку из-за оккупации, которая длится уже более двух с половиной лет, людям там не хватает самого необходимого.
Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта
Пожилая женщина умерла после того, как «скорая», которая везла ее в больницу, сильно опоздала из-за сильно поврежденной дороги, которую, по словам жителей, разрушили транспортные средства аграрных фирм «Kernel» и «Украинская молочная компания».
Синегубов о скоплении войск на границе: враг скорее всего будет задействовать их на Волчанском или Купянском направлениях
Российские войска накапливаются на границе, вероятно, для пополнения потерь на Купянском и Волчанском фронтах, где украинские войска успешно сдерживают интенсивные российские атаки.
Более 80 семей эвакуированы из приграничных районов Харьковской области - Синегубов
Более 80 семей эвакуированы из приграничных районов Харьковской области, но пока нет оснований объявлять эвакуацию самого Харькова.
Зеленский прибыл в Испанию: планирует подписать соглашение по безопасности и обсудить военную помощь
Президент Зеленский посещает Испанию, чтобы подписать соглашение о безопасности, обсудить военную помощь и обучение для Украины, а также скоординировать шаги для будущих саммитов.
ПА НАТО призвала разрешить Украине бить западным оружием по территории рф
Парламентская ассамблея НАТО призвала разрешить Украине использовать западное оружие на территории России, хотя это решение встретило сопротивление со стороны некоторых членов.
В Одессе ГБР разоблачило чиновника ТЦК, который организовал многомиллионную схему заработка на уклонистах
В Одессе чиновник Приморского РТЦК СП организовал масштабную схему по заработку, помогая мужчинам, которые хотят избежать мобилизации - «подкорректировать» их данные в базе реестра военнообязанных «Оберег». Таким образом чиновник незаконно заработал около миллиона долларов США.
Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением - глава Всеукраинской аграрной конфедерации
Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением, считает глава Всеукраинской аграрной конфедерации.
Парламентский комитет Грузии не поддержал вето президента на закон об "иноагентах"
Юридический комитет парламента Грузии не поддержал вето президента Саломе Зурабишвили на законопроект "О прозрачности иностранного влияния" - так называемый закон об "иноагентах".
Кулеба призвал министров ЕС разрешить Украине бить по военным целям на территории рф
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал министров ЕС разрешить Украине наносить удары по военным целям в россии и предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны, такие как Patriot, для защиты от российских атак на гражданское население.