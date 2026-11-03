Мерц заявив, що наступним президентом Німеччини вперше має стати жінка
Київ • УНН
Канцлер Фрідріх Мерц хоче висунути жінку консенсусною кандидаткою на пост президента Німеччини. Вибори відбудуться у 2027 році.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що наступним президентом країни має стати жінка. Якщо це станеться, вона вперше в історії Федеративної Республіки обійме найвищу державну посаду, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
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Під час закритої зустрічі з представниками Християнсько-демократичного союзу (ХДС) у Берліні Мерц наголосив, що прагне знайти кандидатуру, яка об'єднає політичні сили.
Я запропоную партії консенсусного кандидата, кандидата від політичного центру. Я твердо вирішив одне: це має бути жінка
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Мерц поки не назвав конкретної кандидатки. Серед можливих претенденток називають Ільзе Айгнер, яку підтримує баварський Християнсько-соціальний союз, хоча частина представників ХДС має застереження щодо її кандидатури.
Ідею обрання жінки президентом також підтримують соціал-демократи та "Зелені".
Чинний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр завершує другий п'ятирічний термін у 2027 році та не може балотуватися повторно.
Президента Німеччини обирають Федеральні збори, до складу яких входять депутати Бундестагу та представники федеральних земель. Посада має переважно представницькі повноваження.
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