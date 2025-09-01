$41.320.06
Ексклюзив
06:45 • 8702 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
Ексклюзив
06:45 • 8506 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому готують підозру
05:46 • 12795 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
05:39 • 14433 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 20458 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 19638 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 51498 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 88723 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 99401 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 113274 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Лідери двох німецьких коаліційних фракцій прибули до Києва

Київ • УНН

 • 140 перегляди

Лідери двох коаліційних фракцій Бундестагу, Єнс Шпан та Маттіас Мірш, прибули до Києва. Це перший спільний візит керівників парламентських груп ХДС/ХСС та СДПН до України.

Лідери двох німецьких коаліційних фракцій прибули до Києва

Лідери двох коаліційних фракцій Бундестагу Єнс Шпан з блоку Християнського демократичного союзу і Християнського соціального союзу та Маттіас Мірш з Соціал-демократичної партії Німеччини прибули до Києва. Про це повідомляє DW, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання з посиланням на dpa, це перший спільний візит керівників парламентських груп ХДС/ХСС та СДПН до України. Крім того, це перший візит для Шпана і Мірша. У Києві вони планують провести переговори щодо подальшої підтримки України з боку Німеччини та дипломатичних зусиль для припинення війни.

Ми з Маттіасом Міршем тут, щоб послати чіткий сигнал: урядові фракції ХДС/ХСС та СДПН стоять зараз і в майбутньому на боці України, хоробрих українців, які захищають свою батьківщину, свою країну, а також Європу

- заявив Шпан.

Доповнення

Франція та Німеччина нададуть Україні додаткові засоби протиповітряної оборони. Це рішення ухвалено після останніх ударів росії та підтверджено спільною декларацією.

Нагадаємо

31 серпня у Копенгагені міністри закордонних справ ЄС обговорили посилення санкційного тиску на росію та використання заморожених російських активів для відновлення України.

Ольга Розгон

