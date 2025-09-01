Лідери двох німецьких коаліційних фракцій прибули до Києва

Лідери двох коаліційних фракцій Бундестагу Єнс Шпан з блоку Християнського демократичного союзу і Християнського соціального союзу та Маттіас Мірш з Соціал-демократичної партії Німеччини прибули до Києва. Про це повідомляє DW, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання з посиланням на dpa, це перший спільний візит керівників парламентських груп ХДС/ХСС та СДПН до України. Крім того, це перший візит для Шпана і Мірша. У Києві вони планують провести переговори щодо подальшої підтримки України з боку Німеччини та дипломатичних зусиль для припинення війни.

Ми з Маттіасом Міршем тут, щоб послати чіткий сигнал: урядові фракції ХДС/ХСС та СДПН стоять зараз і в майбутньому на боці України, хоробрих українців, які захищають свою батьківщину, свою країну, а також Європу - заявив Шпан.

Доповнення

Франція та Німеччина нададуть Україні додаткові засоби протиповітряної оборони. Це рішення ухвалено після останніх ударів росії та підтверджено спільною декларацією.

Нагадаємо

31 серпня у Копенгагені міністри закордонних справ ЄС обговорили посилення санкційного тиску на росію та використання заморожених російських активів для відновлення України.