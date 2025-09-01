Лидеры двух немецких коалиционных фракций прибыли в Киев

Лидеры двух коалиционных фракций Бундестага Йенс Шпан из блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза и Маттиас Мирш из Социал-демократической партии Германии прибыли в Киев. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание со ссылкой на dpa, это первый совместный визит руководителей парламентских групп ХДС/ХСС и СДПГ в Украину. Кроме того, это первый визит для Шпана и Мирша. В Киеве они планируют провести переговоры о дальнейшей поддержке Украины со стороны Германии и дипломатических усилиях для прекращения войны.

Мы с Маттиасом Миршем здесь, чтобы послать четкий сигнал: правительственные фракции ХДС/ХСС и СДПГ стоят сейчас и в будущем на стороне Украины, храбрых украинцев, которые защищают свою родину, свою страну, а также Европу - заявил Шпан.

Дополнение

Франция и Германия предоставят Украине дополнительные средства противовоздушной обороны. Это решение принято после последних ударов России и подтверждено совместной декларацией.

Напомним

31 августа в Копенгагене министры иностранных дел ЕС обсудили усиление санкционного давления на Россию и использование замороженных российских активов для восстановления Украины.