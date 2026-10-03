Рейтинг "Альтернативи для Німеччини" вперше сягнув 30% - опитування

$44.8350.70
ukenru
20:16 • 1298 перегляди
Засудженого в Україні за держзраду Шарія перевіряють в Іспанії на предмет зв'язків зі спецслужбами рф
17:17 • 17225 перегляди
Зеленський заявив, що FP-9, здатна уражати москву, має бути готова цієї осені
3 жовтня, 10:00 • 42511 перегляди
"Не означає, що проблеми немає": Марченко після заяви ЄС пояснив, де бракує коштів у бюджеті
3 жовтня, 08:31 • 43387 перегляди
Запуск FP-7 повертає Україну до невеликої групи країн, які виробляють балістичні ракети - NYT
3 жовтня, 04:16 • 54223 перегляди
росія атакувала Північний міст у Києві – Кличко повідомив про влучанняVideo
3 жовтня, 04:05 • 41837 перегляди
росія заблокувала евакуацію цивільних з окупованих Олешок та відкинула пропозиції України – Лубінець
3 жовтня, 03:15 • 38793 перегляди
Історичне перехоплення – український Mirage уперше збив російську "Бандероль" вогнем із гарматиPhoto
3 жовтня, 02:17 • 33969 перегляди
Орбана підозрюють в особистому наказі затримати українських інкасаторів – справа вперше може дійти до експрем'єра
3 жовтня, 01:38 • 22553 перегляди
До 80 проколів і рух після підриву на міні – як ще посилили український військовий квадроциклPhoto
3 жовтня, 00:56 • 17485 перегляди
США не заборонять експорт дизельного палива до Європи – стверджує Урсула фон дер Ляєн
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+10°
1.1м/с
74%
756мм
Популярнi новини
Роналду спровокував новий виток суперечки навколо збірної Португалії "лайком" в InstagramVideo3 жовтня, 10:47 • 29045 перегляди
У Молдові зафіксували шість прольотів повітряним простором країни - три ракети і два дрони "вибухнули на землі"3 жовтня, 10:57 • 21105 перегляди
Виверження Анак-Кракатау змінило карту: біля вулкана утворилися два нові острови3 жовтня, 12:31 • 15024 перегляди
Пішки, на велосипедах і мопедах - Лубінець показав, як десятки людей намагаються виїхати з ОлешокVideo3 жовтня, 13:05 • 6820 перегляди
Українські далекобійні "санкції" спрацювали у самарському і брянському регіонах рф - ЗеленськийVideo15:41 • 17481 перегляди
Публікації
Україна готується відновити польоти, але вітчизняні авіакомпанії можуть не дочекатися2 жовтня, 10:40 • 78520 перегляди
Топ-10 комедій на вихідні: фільми, які допоможуть відпочити й посміятисяPhoto2 жовтня, 08:07 • 87205 перегляди
Суд продовжив запобіжні заходи лікарям Odrex, яких обвинувачують у медичній недбалості2 жовтня, 07:15 • 74520 перегляди
Міжнародний день кави: історія свята, походження напою та поява кави в Україні1 жовтня, 14:54 • 97140 перегляди
Навчання під землею у 2026 році: скільки профінансовано укриттів та збудовано безпечних шкіл
Ексклюзив
1 жовтня, 12:29 • 72708 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Олег Синєгубов
Кім Чен Ин
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іспанія
Німеччина
Молдова
Реклама
УНН Lite
Роналду спровокував новий виток суперечки навколо збірної Португалії "лайком" в InstagramVideo3 жовтня, 10:47 • 29149 перегляди
На Гаваях обрушилася в океан відома півтисячолітня морська арка ХолейVideo3 жовтня, 06:25 • 40419 перегляди
Брюс Вілліс з'явився на рідкісному фото з донькою на тлі боротьби з деменцієюPhoto3 жовтня, 01:06 • 40531 перегляди
Рубі Роуз розповіла, як у 15 років її звинуватили у вбивстві 4-річної дитини3 жовтня, 00:06 • 37380 перегляди
Майкл Дуглас після 40 років заперечень зізнався у таємному романі з Кетлін ТернерPhoto2 жовтня, 23:06 • 39883 перегляди
Актуальне
The New York Times
Золото
ATACMS
The Guardian
МіГ-29

Рейтинг "Альтернативи для Німеччини" вперше сягнув 30% - опитування

Київ • УНН

 • 1714 перегляди

Рейтинг АдН зріс до 30%, а підтримка ХДС/ХСС впала до 18%. 79% німців незадоволені роботою канцлера та уряду.

Рейтинг "Альтернативи для Німеччини" вперше сягнув 30% - опитування

Рейтинг ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) вперше на загальнонаціональному рівні досягнув позначки в 30 відсотків, тоді як показник консервативного блоку Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС) впав до мінімуму. Про це свідчать результати опитування соціологічного інституту INSA, проведеного на замовлення газети Bild, пише УНН.

Деталі

За тиждень показник підтримки ХДС/ХСС по всій Німеччині знизився на один процентний пункт до 18 відсотків

У порівнянні з попереднім тижнем підтримка АдН зросла на один процентний пункт. Таким чином, у дослідженні, проведеному для видання Bild, ультраправі випереджають блок канцлера ФРН Фрідріха Мерца (Friedrich Merz) на 12 відсотків.

Рейтинг Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), яка разом із ХДС/ХСС утворює правлячу коаліцію, з минулого тижня не змінився і склав 14 відсотків. Такий самий показник - в опозиційної партії "Союз-90/Зелені", але за тиждень він зменшився на один процентний пункт. Рейтинг Лівої партії залишається на рівні 10 відсотків. Лівопопулістський Союз Сари Ваґенкнехт (ССВ) і Вільна демократична партія (ВДП) набрали в опитуванні по 4 відсотки, залишаючись нижче прохідного бар’єру.

росія підтримує АдН з метою послабити допомогу Україні - Мерц02.10.26, 04:55 • 18221 перегляд

Отже, за нинішніх політичних умов створення коаліції з двох партій є неможливим. Можливою була би коаліція трьох сил — ХДС/ХСС, СДПН і "зелених".

Опитування підтвердило високий рівень незадоволення виборців. 79 відсотків респондентів незадоволені роботою канцлера, і стільки ж - роботою уряду загалом. Лише 15 відсотків опитаних задоволені роботою Мерца - на один процентний пункт менше, ніж під час попереднього опитування на початку вересня. Роботою уряду задоволені 14 відсотків респондентів, що на три процентні пункти менше, ніж на початку вересня, і є найнижчим показником за весь час проведення опитувань інститутом Insa.

Опитування провели серед 1202 респондентів, які мають виборче право в Німеччині.

Німці вважають АдН небезпечнішою за "Лівих" для демократії - Bild27.09.26, 17:49 • 6931 перегляд

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
Альтернатива для Німеччини
Християнсько-демократичний союз (Німеччина)
Соціал-демократична партія Німеччини
Фрідріх Мерц
Німеччина