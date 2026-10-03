Рейтинг "Альтернативи для Німеччини" вперше сягнув 30% - опитування

Рейтинг ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) вперше на загальнонаціональному рівні досягнув позначки в 30 відсотків, тоді як показник консервативного блоку Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС) впав до мінімуму. Про це свідчать результати опитування соціологічного інституту INSA, проведеного на замовлення газети Bild, пише УНН.

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За тиждень показник підтримки ХДС/ХСС по всій Німеччині знизився на один процентний пункт до 18 відсотків

У порівнянні з попереднім тижнем підтримка АдН зросла на один процентний пункт. Таким чином, у дослідженні, проведеному для видання Bild, ультраправі випереджають блок канцлера ФРН Фрідріха Мерца (Friedrich Merz) на 12 відсотків.

Рейтинг Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), яка разом із ХДС/ХСС утворює правлячу коаліцію, з минулого тижня не змінився і склав 14 відсотків. Такий самий показник - в опозиційної партії "Союз-90/Зелені", але за тиждень він зменшився на один процентний пункт. Рейтинг Лівої партії залишається на рівні 10 відсотків. Лівопопулістський Союз Сари Ваґенкнехт (ССВ) і Вільна демократична партія (ВДП) набрали в опитуванні по 4 відсотки, залишаючись нижче прохідного бар’єру.

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Отже, за нинішніх політичних умов створення коаліції з двох партій є неможливим. Можливою була би коаліція трьох сил — ХДС/ХСС, СДПН і "зелених".

Опитування підтвердило високий рівень незадоволення виборців. 79 відсотків респондентів незадоволені роботою канцлера, і стільки ж - роботою уряду загалом. Лише 15 відсотків опитаних задоволені роботою Мерца - на один процентний пункт менше, ніж під час попереднього опитування на початку вересня. Роботою уряду задоволені 14 відсотків респондентів, що на три процентні пункти менше, ніж на початку вересня, і є найнижчим показником за весь час проведення опитувань інститутом Insa.

Опитування провели серед 1202 респондентів, які мають виборче право в Німеччині.

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